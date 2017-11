Vojska trdi, da ni šlo za udar: kaj na to poreče Mugabe in ali je njegova žena res pobegnila v Namibijo? 

Vojska je prevzela nadzor. (Foto: AP)

Zimbabve in svet čakata naslednje korake vojske, ki je prevzela nadzor nad državo. Predsednik Robert Mugabe je po navedbah tujih medijev v hišnem priporu na svojem domu Harare, njegova žena Grace, ki naj bi ga nasledila na predsedniškem mestu, pa naj bi pobegnila v Namibijo.

Vojska zanika, da je izvedla udar, čeprav je videti temu tako. Dogajanje kot udar vidi tudi Afriška unija. Vojska je najprej odstranila podpredsednika Emmersona Mnangagwo, ki je močan nasprotnik Mugabejeve. Kje se trenutno nahaja, ni jasno.

93-letni Mugabe je sicer na čelu države že od osamosvojitve izpod Britanije leta 1980. Boj za nasledstvo med Mugabejevo in Mnangagwo je razklal vladajočo stranko Zanu-PF. Dokaz, kot navaja BBC, da vojska pritiska na krog okoli soproge aktualnega predsednika, je bilo opravičilo enega izmed njenih ključnih zaveznikov za kritike, ki jih je izrekel na račun vojske.

Mugabe je v hišnem priporu, njegova žena je pobegnila. (Foto: AP)

Za zdaj v državi še nihče ne slavi, navaja BBC, saj je še preveč neznank. A nekako se privajajo na presenetljivo dejstvo, da je Mugabe v hišnem priporu in da ga nihče ne rešuje. Vojaki in civilisti, ki so prevzeli oblast, se medtem trudijo, da bi svet prepričali, da ni šla za državi udar, ampak samo nekoliko bolj trd premik oblasti.

Vprašanja so, ali bo Mugabe zdaj podal kakšno izjavo, s katero bo novi vladi dal legitimnost in seveda, kaj se bo potem zgodilo z njim - se bo upokojil in sebi in svoji družini omogočil varnost?

Večjih neredov v državi sicer ni bilo, še dodajajo pri BBC. Prebivalci so preprosto sprejeli, da je predsednik v hišnem priporu.

V sredo so vojaki obkrožili parlament in nekatera druga ključna poslopja, nekaj ur pred tem so prek nacionalne televizije sporočili, da so svoj sile uperili v kriminalce okoli Mugabeja.