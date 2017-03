Volkswagnova goljufiva programska oprema bo kriva za 1200 prezgodnjih smrti

Študija opozarja, da bi lahko Volkswagen v primeru, če bi odpoklical vozila s takšno programsko opremo, preprečil 2600 dodatnih prezgodnjih smrti. (Foto: AP)

Onesnaženje, ki ga je povzročilo 2,6 milijona Volkswagnovih vozil z goljufivo programsko opremo, prodanih v Nemčiji med letoma 2008 in 2015, bo v Evropi zakrivilo 1200 prezgodnjih smrti, v ZDA pa 60, kaže študija zdravstvenih posledic škandala.

"Raziskovalci predvidevajo, da bo kot posledica lažnega prikazovanja izpustov 1200 Evropejcev umrlo prezgodaj, vsak bo izgubil desetletje življenja," so navedli na massachusettskem inštitutu za tehnologijo, ki je sodeloval pri študiji, objavljeni v publikaciji Environmental Research Letters.

Ista ekipa raziskovalcev je pred tem ugotovila, da bodo emisije 482.000 v ZDA prodanih Volkswagnovih vozil skrajšale življenje 60 Američanom. "Onesnaženje zraka se ne meni za politične meje," je poudaril soavtor študije Steven Barrett.

Študija prav tako opozarja, da bi Volkswagen v primeru, da bi lahko odpoklical in popravil vsa vozila s takšno programsko opremo, preprečil 2600 dodatnih prezgodnjih smrti in zdravstvu prihranil za 4,1 milijarde evrov stroškov.

Afera "dieselgate" je izbruhnila septembra 2015, ko so v Volkswagnu priznali, da so v 11 milijonov vozil po vsem svetu vgradili programsko opremo, ki je na testih prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov. Prevaro so razkrile oblasti v ZDA, Volskwagen pa je tam že pristal na plačilo več kot 23 milijard dolarjev kazni in odškodnin.