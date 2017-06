Voznik v Londonu s kombijem zapeljal v množico, najmanj ena oseba umrla

V severnem londonskem predmestju Finsbury Park je voznik ponoči zapeljal v množico, zbrano v bližini tamkajšnje mošeje. Ena oseba je poškodbam podlegla, še najmanj deset jih je poškodovanih. Policija je eno osebo pridržala.

(Foto: AP)

Iz reševalne službe mesta London so sporočili, da so na kraj dogodka poslali več reševalnih enot, na posnetkih očividcev na družbenih omrežjih pa je videti bel kombi, parkiran na pločniku pred mošejo ter ljudi, ki pomagajo več žrtvam. Iz Britanskega muslimanskega sveta so medtem za BBC sporočili, da je voznik "namenoma zapeljal med vernike."

Več sledi ...