Vrednost bitcoina poletela v višave: prvič presegla dobrih 10.500 evrov

Vrednost kriptovalute bitcoin je danes dosegla nov rekord in prvič doslej presegla vrednost 12.000 dolarjev (približno 10.150 evrov). Vrednost enega bitcoina je danes sprva dosegla 12.590 dolarjev (približno 10.640 evrov), nato pa zdrsnila na 12.567 dolarjev (približno 10.620 evrov). Vrednosti pa nihajo, na nekaterih finančnih portalih se gibljejo tudi okoli 13.000 dolarjev (približno 10.990 evrov).

Konec novembra se je vrednost bitcoina ustavila pri 9895 dolarjih (približno 8360 evrov).

Bitcoin, lansiral ga je avtor s psevdonimom Satoshi Nakamoto, je bil ob svojih začetkih leta 2009 vreden le nekaj dolarskih centov. V zadnjem času pa njegova vrednost hitro raste, kar skrbi analitike.

Vrednost kriptovalute bitcoin je danes dosegla nov rekord. (Foto: Thinkstock)

Prvi mož JP Morgan Jamie Dimon je ocenil, da gre pri naraščanju vrednosti bitcoina za "prevaro" in zato svojim zaposlenim ne priporoča trgovanja s to kriptovaluto. Opozorila, da je rast vrednosti posledica špekulativnega trgovanja, se krepijo tudi na Kitajskem, kjer so prepovedali platformo za trgovanje z bitcoini.

Vendar pa to ne odvrne vlagateljev, ki se zanimajo za bitcoine. Sredi januarja je bil en bitcoin vreden 752 dolarjev (približno 635 evrov), od takrat pa vrednost eksponentno raste.

"Največja težava pri bitcoinu je, da ni reguliran," je v pismu strankam opozoril vodilni analitik pri družbi Axitrader James Hughes.

Bitcoin namreč tako kot ostale kriptovalute ni reguliran, kar pomeni, da nad njim ne bdi nobena centralna banka niti ni podprta s strani katere od držav. Kot ostale kriptovalute se bitcoin uporablja kot plačilno sredstvo za dobrine in storitve, da se ga zamenjati tudi za druge valute.

Več o kriptovalutah si lahko preberete tudi v naši novi rubriki na Cekin.si.