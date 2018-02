Narobe svet: na severnem polu je topleje kot v večjem delu Evrope

Nad severno polovico Evrope je obsežen sibirski anticiklon, zato s severovzhoda priteka nad naše kraje zelo mrzel in občasno bolj vlažen zrak. Mraz bo vztrajal vse do četrtka, v večjem delu Slovenije pa bo srednja dnevna temperatura pod –7 stopinj Celzija, kar je približno 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas. Občutek mraza pa bo stopnjeval veter.

Več o vremenu pri nas na naslednji povezavi.

Tudi severni pol ni več to, kar je bil

Medtem ko je pri nas sibirski mraz, je na severnem polu neobičajno toplo. Na spodnji karti lahko vidite temperaturne anomalije. Če je za večji del Evrope ta anomalija –10 stopinj Celzija, je ta za območje severnega pola kar 30 stopinj Celzija plusa.

Po ocenah strokovnjakov naj bi na severnem polu temperature narasle do dve stopinji Celzija. Sicer neposrednih meritev temperatur na Arktiki ni, a znanstvenik Zack Labe s kalifornijske univerze trdi, da je več neodvisnih analiz pokazalo, "da so temperature zelo blizu ledišča", torej več kot 30 stopinj Celzija nad povprečjem.

Razlog: vdor toplejših zračnih mas iznad Atlantika ter pomik hladnih zračnih mas na vzhod in jugovzhod oziroma nad Azijo – vse skupaj naj bi bilo po mnenju ameriškega klimatologa z inštituta Berkeley Earth Roberta Rohdeja posledica obsežnih motenj v polarnem vetrovnem strženu.

Meteorolog Eric Holthaus je pred tremi dnevi tvitnil, da so temperature na najbolj severno ležeči meteorološki vremenski postaji Cape Morris Jesup na severu Grenlandije nadpovprečno visoke, saj so tam izmerili kar 6,1 stopinje Celzija, in to v času, ko je tam polarna noč oziroma najhladnejši del leta. "To je preprosto šokantno. Nimam besed," je zapisal Holthaus.

Rohde dodaja, da je ta postaja v letošnjem letu izmerila že 61 ur, ko so bile temperature nad lediščem.

'Nekdo je odprl vrata Zemljinega hladilnika'

Vse skupaj je po mnenju številnih klimatologov skrb vzbujajoče, saj v kombinaciji s podatki, da je arktični ledeni pokrov rekordno majhen ter da je led začel izginjati tudi v Beringovem morju med Aljasko in Rusijo, zaradi česar imajo velike težave s poplavami prebivalci obalnih krajev na zahodu Aljaske, to ne napoveduje nič obetavnega. "Kot da bi nekdo odprl vrata Zemljinega hladilnika in s tem povzročil, da je hladen zrak ’ušel’ s tega običajno hladnega območja na zahod ZDA in Evrazijo. V hladilniku pa je ostal neobičajno topel zrak," je za Mashable razmere opisal Andrew Freedman, strokovnjak s področja klimatologije in spreminjanja podnebja.

’Pošast z vzhoda’, kot so izredno hladne zračne mase, ki so prek Rusije in Skandinavije dosegle Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo, je ta hladen zrak, ki je ’ušel’ iz Zemljinega hladilnika. Zato se večji del Evrope te dni in še nekaj prihodnjih spopada z zelo nizkimi temperaturami, medtem ko je na skrajnem severu zaradi milejših zračnih mas, ki so se na sever pomaknile iznad severnega Atlantika ter severa Tihega oceana, neobičajno toplo za ta letni čas.

Površina ledu (in njegova debelina) na Arktiki še nikoli ni bila tako majhna. (Foto: AP)

Arktični led je na najnižji ravni vse odkar potekajo satelitska merjenja, torej od leta 1979. Najhitreje se je površina in debelina ledu krčila v 21. stoletju, k čemer je veliko prispevalo prav segrevanje površine oceanov.

To, kar se je zgodilo letos, je naravnost čudno, opozarja Freedman, ki je prepričan, da je nadpovprečna temperatura na severnem polu le ’odgovor’ na porast toplogrednih plinov v ozračju. Freedman sicer dodaja, da ni prvič zaznana neobičajna otoplitev ozračja na severnem polu, saj podatki kažejo, da so neobičajno visoke temperature za ta letni čas tam zaznali tudi leta 1958. A je iz podatkov razvidno, da so ta obdobja vedno pogostejša in predvsem intenzivnejša.

Kaj se mora še zgoditi?

Opozorila klimatologov, kako hitro človeštvo spreminja podnebje in si s tem škoduje, še nikoli niso bila tako glasna in jasna, kot so zadnja leta, a še vedno se najdejo skeptiki, ki ne verjamejo v podnebne spremembe, ki so posledica našega delovanja. Le kaj se mora še zgoditi, da bodo tudi ti dojeli, da smo spremenili naše ozračje in da bomo v bitki za preživetje morali narediti vse, da se to ne bo več dogajalo. Še več, da se na to čim bolje prilagodimo.