FOTO in VIDEO: Zaradi ledenega dežja poledeneli tudi tramvajski kabli

Hrvaški vremenoslovci so za večji del države izdali vremensko opozorilo zaradi ledenega dežja. Ta namreč povzroča poledico in posledično težave v prometu. Ledeni dež prav tako lahko zamrzne na vetrobranskem steklu, kar zmanjšuje vidljivost med vožnjo, opozarjajo na Hrvaškem avtoklubu (HAK).

V nekaterih predelih Hrvaške sneži, v Dalmaciji pa dež. Amfiteater v Pulju je včeraj prvič po devetih letih prekril sneg.

Sneg je pobelil tudi Benetke v sosednji Italiji.

Voznike pa pred ledenim dežjem opozarjajo tudi v Bosni in Hercegovini in Srbiji, kjer so tudi pešce opozorili, naj bodo med hojo previdni. Tla so namreč marsikje poledenela.

V Sarajevu so zaledeneli tudi kabli tramvajskega sistema, zato je tramvajski promet zjutraj obstal. Kabli so poledeneli zaradi ledenega dežja, ki je padal ponoči. Potniki so posneli trenutek, ko je tramvaj na sarajevskem predmestju Ilidža skušal zapeljati, ob tem pa se je iz električnih kablov iskrilo.

Na Irskem prekinjene prometne povezave

Na Irskem je zaradi neurja Emma večina javnih prometnih povezav prekinjenih, ohromljen je tudi letalski prevoz. Okoli 24.000 domov in poslovnih subjektov brez elektrike.

Ljudje so že včeraj izpraznili trgovske police, saj so vremenoslovci napovedali najmočnejše sneženje v zadnjih desetletjih, ko se bo neurje Emma premaknilo proti severu. "Ni varno biti zunaj v takšnih okoliščinah," je dejal irski premier Leo Vardakar in ljudi pozval naj ostanejo doma. Na letališču v Dublinu pričakujejo zamude in spremembe pri letih vsaj še do sobote.

Na Irskem in v Angliji je tudi danes na stotine šol ostalo zaprtih.

Otočje sta dosegla dve vremenski motnji – ena z jugozahoda in druga z vzhoda. Hladno zračno maso, ki nad Evropo prihaja iz Sibirije, so v različnih državah poimenovali z različnimi vzdevki. V Veliki Britaniji ji pravijo "pošast z vzhoda", na Nizozemskem "siberski medved", na Švedskem pa "snežni top".

V Franciji je sicer včeraj okoli 2000 voznikov obtičalo na avtocesti v bližini Montpellierja, nekateri so na mestu čakali skoraj ves dan. Mraz sega vse do Sredozemlja, sneg pa je pobelil tudi nekatere dele obale, v minulih dneh tudi Dalmacijo.

Število žrtev zaradi zimskih razmer narašča

Število smrti v Evropi se je zaradi mraza povzpelo že na 55. Samo na Poljskem je umrlo 21 ljudi, večinoma brezdomcev. Od nedelje je zaradi vremena na Slovaškem umrlo sedem ljudi, šest so jih našteli na Češkem, tri v Španiji, pet v Litvi, štiri v Franciji, po dve v Srbiji, Italiji in Romuniji. Po eno smrt so zabeležili tudi v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem.

V Parizu so zaradi zimskih razmer postavili zavetišča, ki sprejmejo okoli 3000 brezdomcev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zato izdala opozorilo pred mrazom, ki najbolj ogroža brezdomce, migrante in revne. Poleg tega so tisti, ki so najbolj izpostavljeni raznim obolenjem, povezanim z mrazom, starejši, otroci, ljudje s kroničnimi boleznimi in ljudje s fizičnimi ali psihičnimi omejitvami, so še dejali.

Mraz naj bi nad večjim delom Evrope v prihodnjih dneh popustil, tudi v Sloveniji, kjer sicer vremenoslovci za jug države napovedujejo možnost nastanka poledice in žleda.