Vreme ugodno, tihotapci na morje pošiljajo razmajane ladje: rešili 200 ljudi, našli 31 trupel

Libijska mornarica je danes sporočila, da v morju ob zahodni libijski obali našla 31 trupel, 200 migrantov pa je rešila. Obalna straža je izvedla dve reševalni operaciji na morju pred mesto Garabuli, ki leži 60 kilometrov vzhodno od Tripolija.

Patrulje so med reševalnima operacijama našle 31 trupel in rešile 60 preživelih z enega čolna in 140 z drugega. "Ko smo prišli tja, smo našli napihljiv čoln, ki se ga je oklepalo več ljudi," je povedal tiskovni predstavnik mornarice polkovnik Abu Adžila Abdelbari.

Kot je dodal, so v teh dneh vremenske razmere ugodne za pošiljanje migrantov proti Evropi s čolni, ki pa pogosti niso primerni za plovbo.

Poveljnik patruljne ladje Naser al Gamudi je povedal, da je bil eden od čolnov z migranti skoraj v celoti potopljen, ko so pripluli do njega. Morebitne preživele so iskali več kot pet ur, rešiti pa jim je uspelo le eno žensko.

Preživele so prepeljali v pomorsko bazo v Tripoliju, kjer so jim ponudili vodo, hrano in zdravniško oskrbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.