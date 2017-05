Vrhovno sodišče potrdilo smrtno kazen za posiljevalce iz New Delhija: 'Žrtev je trpela grozne ure teme'

New Delhi, 05.05.2017, 12:11 | STA / U.Z.

Indijsko vrhovno sodišče je potrdilo smrtno kazen za štiri moške, ki so leta 2012 na avtobusu v New Delhiju posilili 23-letno žensko. Ta je umrla v bolnišnici dva meseca po posilstvu. Sodniki vrhovnega sodišča so v obrazložitvi pojasnili, da je žrtev trpela "grozne ure teme".