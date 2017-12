Vrhovno sodišče stopilo na Trumpovo stran. Državljani osmih držav začasno ne smejo v ZDA

Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek odpravilo blokado sodišč nižje stopnje in predsedniku Donaldu Trumpu do nadaljnjega omogočilo popolno uresničevanje izvršnega ukaza o prepovedi vstopa v ZDA državljanom Irana, Somalije, Jemna, Libije, Sirije in Čada. Odločitev o tem je Trump sprejel septembra.

Trump je že med kampanjo obljubljal prepoved vstopa muslimanom v ZDA. (Foto: AP)

Trump je takrat uvedel prepoved vstopa za državljane omenjenih šestih muslimanskih držav ter za državljane Severne Koreje in predstavnike režima predsednika Venezuele Nicolasa Madura. Za slednji dve skupini se ni zavzel nihče, so pa liberalne organizacije, kot je Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), vložile tožbe v imenu državljanov šestih muslimanskih držav.

Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je nazadnje odločilo, da prepoved ne velja za tiste ljudi, ki imajo dokazljive prave vezi v ZDA in to določilo na široko, da na primer vključuje tudi bratrance in sestrične ali stare starše državljanov ali imetnikov dovoljenja za delo in bivanje v ZDA. San Francisco se je pri tem odločil na podlagi mnenja vrhovnega sodišča, ki ga je to izdalo poleti glede prejšnjih Trumpovih prepovedi vstopa.

Prejšnje prepovedi, ki so zadevale podoben seznam muslimanskih držav in begunce, so že potekle, čeprav bo vrhovno sodišče o njih šele odločalo. Odločalo bo tudi o tej novi septembrski prepovedi, vendar šele, ko bosta prizivni sodišči v Richmondu in San Franciscu sprejeli odločitev o zakonitosti Trumpove prepovedi. San Francisco je namreč uresničevanje Trumpovega ukaza omejil brez odločanja o zakonitosti ukaza, kar pride na vrsto v naslednjih dneh.

"To nas ne preseneča," je izjavil namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Hogan Gidley in dodal, da države s seznama predstavljajo povečano nevarnost terorizma. Poudaril je tudi, da je ukaz zakonit in bistven za zaščito domovine. Trump je sicer že med kampanjo obljubljal prepoved vstopa muslimanom v ZDA.

Nasprotniki ukaza se sklicujejo na tovrstne izjave in so pridobili nekaj dodatnega materiala s Trumpovih tvitov proti muslimanom usmerjenih video posnetkov britanske desničarske političarke, kar je med drugimi obsodila britanska premierka Theresa May. Pri ACLU so odločitev vrhovnega sodišča označili za obžalovanja vredno, vendar poudarjajo, da za zdaj ne zadeva vsebine njihovih ugovorov proti Trumpovemu ukazu.

ACLU ohranja upanje, ki pa je po mnenju pravnih strokovnjakov v ZDA zaman. Le dve liberalni sodnici, Ruth Bader Ginsburg in Sonia Sotomayor, sta v ponedeljek nakazali, da Trumpovega ukaza ne bosta podprli v celoti. Drugi so bili tiho in konservativna večina vrhovnega sodišča zagotavlja, da bo na koncu slavil Trump. To se bo dokončno verjetno zgodilo šele junija prihodnje leto.