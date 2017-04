Vroča debata francoskih predsedniških kandidatov: napadi predvsem v smeri Le Penove

Štiriurna debata je bila precej vroča. (Foto: AP)

V drugem televizijskem soočenju francoskih predsedniških kandidatov je bila večina puščic uperjena proti vodji nacionalistične stranke Marine Le Pen. Petim glavnim kandidatom: Emmanuelu Macronu, Marine Le Pen, Francoisu Fillonu, Jena-Lucu Melenchonu in Beniotu Hamonu so je pridružilo še šest manj znanih tekmecev.

Čeprav slednji nimajo nobene možnosti, je bilo pravilo v debati enakost in tako je vsak kandidat, ne glede na aktualne javnomnenjske ankete, dobil 18 minut za predstavitev svojih idej.

Debata 11 kandidatov je v drugem od treh televizijskih soočenj postala precej vroča, da sta moderatorja včasih le s težavo vzdrževala red.

Rezultat je seveda bil, da so gledalci lahko slišali od precej komunističnih do povsem nacionalističnih idej. Kandidati z nizko podporo so se izkazali, da so ali proti Evropi in/ali proti kapitalizmu.

Emmanuel Macron je svojo kolegico Le Penovo obtožil, da njeni predlogi vodijo v ekonomsko vojno, na drugi strani pa jo je desnica obtožila, da ni dovolj ostra glede članstva Francije v Evropski uniji. Medtem pa je Francois Fillon, ki ga uradno preiskujejo zaradi zaposlitve svoje žene in otrok, dejal, da Francija potrebuje Evropo oziroma EU za soočenje s Kitajsko in ZDA.

Le Penova je obljubila, da bo znova vzpostavila nadzor nad mejami in da bo odpravila evro, sicer pa bo razpisala referendum o članstvu v EU.



Med drugim je poudarila tudi, da bodo pod njeno vladavino življenjski pogoji Francozov boljši. Macron jo je obtožil, da laže in da je nacionalizem kot vojna. ''Govorite enake laži, ki smo jih iz ust vašega očeta slišali že pred 40 leti,'' je dejal. Fillon je k temu dodal: ''Ne bi se smeli pretvarjati, da ste nekaj novega, ko pa govorite kot fosil, star vsaj 50 let.''

Nacionalist Francois Asselineau je na drugi strani zatrdil, da je edini, ki bi državo popeljal v frexit in sprožil 50. člen Lizbonske pogodbe, da bi se tako država ločila od EU. To bi storil nemudoma po nastopu na oblasti.

Po štirih urah debate so ankete pokazale, da je gledalce najbolj prepričal Melenchon. Anketa Elabe za BFM TV je pokazala, da je prepričal 25 odstotkov gledalcev, ki so gledali soočenje, z 21 odstotki je sledil Macron. Le Penova z 11 odstotki je bila četrta, celo za Fillonom. Ista anketa je še pokazala, da gledalci menijo, da ima najboljši program Macron (22 odstotkov), sledila sta Melenchon (22 odstotkov) in Fillon (18 odstotkov).

Prvi krog bo 23. aprila.