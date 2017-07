VIDEO: Vročinski val v Bolgariji zahteval več življenj

Bolgarijo je zajel vročinski val s temperaturami do 44 stopinj Celzija. Visoke temperature so v prestolnici Sofiji zahtevale pet življenj. Reševalne ekipe so morale zaradi slabosti pomagati okoli 200 ljudem, so sporočili iz reševalne službe. Vročina ne popušča tudi drugod po Balkanu. Da se na soncu lahko dobesedno "scvreš", je demonstriral nek moški iz Leskovca.