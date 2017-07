Vročinski val zajel Turčijo, Grčijo in Bolgarijo: rekordne temperature, številni požari in štiri smrtne žrtve

Rekordnih 45,5 stopinje Celzija so namerili v priljubljenem turističnem mestu Antalya na jugu Turčije, v Istanbulu pa rekordnih 39,2 stopinje. V provinci Izmir je na približno 500 hektarih gozda izbruhnilo več požarov. Vročini se ni bilo mogoče izogniti niti z umikom v gore, saj so se tudi na vrhovih, ki presegajo 1000 metrov nadmorske višine, temperature povzpele na kar 34 stopinj Celzija.

Tudi v Grčiji so se v zadnjih štirih dneh spoprijeli s temperaturami, ki so krepko presegle mejo 40 stopinj Celzija. Danes naj bi se temperatura povzpela "le" na običajnih 35 stopinj Celzija, kljub temu pa v državi ostaja visoka nevarnost požarov, saj je samo v zadnjih 24 urah na tem področju izbruhnilo kar 50 gozdnih požarov. Večina jih je že pod nadzorom, hujši požar še divja na jugu Peloponeza.

Vročinski val ni prizanesel niti Bolgariji, kjer so prebivalci tamkajšnje prestolnice namerili skoraj 44 stopinj Celzija. Po navedbah bolnišničnih virov je vročina v soboto zahtevala štiri smrtne žrtve.

(Foto: AP)

Po poročanju tujih tiskovnih agencij so rekordno visoke temperature beležili vzdolž celotne egejske obale. Al Jazeera poroča, da se vročinskemu valu niso izognile tudi nekatere druge jugovzhodne evropske držav. Mednje sodijo Makedonija, Albanija in Hrvaška, od koder so že poročali o temperaturah, ki so se dvignile za več kot deset stopinj Celzija nad povprečje. Z netipično visokimi temperaturami se spoprijemajo v Romuniji, o vročinskih tegobah pa poročajo še z juga Italije.

Vročinski val je posledica visokega zračnega pritiska, ki se je konec junija iz zahodne Evrope premaknil nad Balkanski polotok, še poroča Al Jazeera.