FOTO in VIDEO: Odgovornost za napad na humanitarno organizacijo v Afganistanu prevzela IS

V mestu Džalalabad na vzhodu Afganistana je danes ob 9.10 po lokalnem času pred prostori nevladne organizacije Save the Children odjeknila eksplozija. Kot poroča The Guardian, je odjeknila avto bomba, oboroženi napadalci pa so nato z granatami raznesli vhod in vstopili v objekt.

"Samomorilski napadalec je sprožil avtomobilsko bombo pred vhodom nevladne organizacije", je povedal predstavnik deželne vlade Ataulah Khogjani.

Najmanj tri osebe so umrle, ranjenih pa je še okoli 26 ljudi. Khogyani je dejal, da sta umrla dva varnostnika in en civilist.

V času napada naj bi bilo v stavbi okoli 50 ljudi, poroča BBC. Skozi klet so rešili najmanj 45 ljudi, medtem ko je v zgornjih nadstropjih potekalo obstreljevanje med policijo in napadalci. Poškodovane so takoj odpeljali v bolnišnico.

En napadalec je umrl med samomorilskim napadom, enega so ubili policisti, spopadi med varnostnimi silami in še najmanj enim napadalcem pa naj bi še vedno potekali. Ni še znano, če so v stavbi ostali zaposleni na nevladnem uradu.

Organizacija, ki ima sedež v Londonu, je podala izjavo: "O dogodku smo izvedeli iz novic. Naša glavna skrb je varnost našega osebja. Od naše ekipe pričakujemo dodatne informacije, kaj več pa za zdaj ne moremo komentirati."

Priča: Skočil sem skozi okno

Mohammad Amin, ki je bil v času napada v stavbi, je po poročanju britanskega časnika The Guardian povedal, da je slišal "močno eksplozijo".

"Iskali smo zavetje in videli, kako je napadalec glavna vrata uničil z granato. Jaz sem skočil skozi okno," je povedal Amin.

Po spletu so zaokrožile fotografije, na katerih so otroci, ki bežijo iz stavbe.

V neposredni bližini kraja napada je več vladnih služb in uradov nekaterih drugih organizacij, zato je možno, da organizacija Save the Children ni bila prvotna tarča.

Odgovornost prevzela IS

Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država (IS), ki ima svoje oporišče v vzhodni provinci Nangarhar. Sporočili so, da so njihov cilj bile skupine Britancev in Švedov v regiji.

"Vsak napad na otroke in humanitarne delavce je zločin proti človeštvu," je še preden so prevzeli odgovornost tvitnil angleški veleposlanik v Afganistanu Nick Kay.

Pred nekaj dnevi so v afganistanski prestolnici Kabulu talibani izvedli napad na luksuzni hotel. Umrlo je več kot 22 ljudi, še več je bilo ranjenih, še piše The Guardian.