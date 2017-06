Vse oči uprte v Belo hišo, Trump bo svečano sporočil odločitev. Bodo ZDA odstopile od pariškega podnebnega sporazuma?

Trump bo ob 21. uri po našem času sporočil odločitev. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes sporočil svojo odločitev o tem, ali bodo ZDA odstopile od pariškega podnebnega sporazuma. To je včeraj napovedal prek Twitterja, temu pa je pridal še geslo Naredimo Ameriko spet veliko. Sklenil je, da bo iz vsega skupaj spet naredil velik "pomp", odločitev namerava objaviti slovesno, v Rožnem vrtu Bele hiše, in sicer ob 21. uri po srednjeevropskem času.

Še pred to objavo je dejal, da je slišal veliko mnenj glede zadeve, in to “od mnogih ljudi, z različnimi mnenji”. Iz Bele hiše pa so nato prišle navedbe neimenovanih virov, da bo Trump od sporazuma odstopil. Verjeti ali ne? Težko. Kako nejasne so stvari celo znotraj Trumpove administracije, dokazuje torkova izjava njegovega tiskovnega predstavnika Seana Spicerja. Na vprašanje, če Trump verjame, da ima človek kakršenkoli vpliv na podnebne spremembe, je odgovoril: “Iskreno povedano, ga nisem še vprašal. Morali boste počakati.”

Trumpa prepričevali svetovni voditelji, papež Frančišek mu je podaril encikliko o okoljskih spremembah

Napoved morebitnega odstopa je razburila evropske zaveznike. Med zadnjim obiskom Bruslja in na vrhu G7 v Siciliji so ga ti prepričevali, naj ZDA ostanejo del pomembnega sporazuma proti podnebnim spremembam. Papež Frančišek pa mu je dal zgovorno darilo - svojo encikliko o okoljskih spremembah.

Papež Frančišek in Donald Trump (Foto: AP)

Če ne stroke, bo poslušal vsaj svojo družino?

Trump je sicer med kampanjo sporazum kritiziral in ga označil za prevaro v korist Kitajske. Tudi njegov svetovalec Steve Bannon in celo novi direktor okoljske agencije EPA Scott Pruitt, sta se zavzemala za odstop od sporazuma. Trump je po prevzemu oblasti vseeno umiril ton in dejal, da ohranja odprtost glede podnebnih sprememb. Domnevno naj bi na njegovo mnenje vplivala tudi hčerka Ivanka in zet Jared Kushner.

Elon Musk, ustanovitelj podjetja Tesla in SpaceX (Foto: AP)

Ustanovitelj Tesle in SpaceX: Če ZDA odstopi, ne računaj več name

Sicer tudi ameriška javnost v veliki meri ni naklonjena Trumpovi napovedani nameri. Oglasili so se številni nasprotniki, med temi tudi ustanovitelj podjetja Tesla in SpaceX Elon Musk. Ta je Trumpu celo sporočil, naj v primeru odstopa pozabi na njegovo sodelovanje v gospodarskem svetovalnem telesu Bele hiše. Nancy Pelosi, ena vodilnih demokratov v ameriškem kongresu, je morebitno opustitev sporazuma označila kot "totalno odpoved ameriškega vodstva in resno grožnjo za prihodnost našega planeta".

ZDA so sicer ene izmed 147 pogodbenic zgodovinskega pariškega sporazuma, katerega cilj je z zniževanjem izpustov toplogrednih plinov omejiti segrevanje na manj kot dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo, države pa spodbuja k ukrepom za omejitev rasti globalne temperature na 1,5 stopinje.

EU in Kitajska sta sicer že pred časom podali jasno sporočilo, da bosta nadaljevali s prizadevanji, ki jih predvideva sporazum, ne glede na odločitev ZDA. Bi pa razhod zagotovo prinesel posledice, saj so ZDA takoj za Kitajsko drugi največji “ogljični” onesnaževalec.