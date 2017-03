Vse več Poljakinj na prekinitev nosečnosti v sosednjo Nemčijo

Janusz Rudzinski se aktivno bori za pravice Poljakinj. Kot zdravnik pa dela v Nemčiji, kamor se zateka vse več žensk iz sosednje Poljske, ki želijo splaviti. (Foto: AP)

Prenosni telefon Janusza Rudzinskega, ki vodi ginekološki oddelek v bolnišnici v Prenzlau na severovzhodu Nemčije, neprestano zvoni. Številne Poljakinje z nezaželeno nosečnostjo se v želji po umetni prekinitvi nosečnosti obrnejo prav nanj. Rudzinski je aktiven borec za pravice žensk v rodni Poljski in je tako zelo znan tudi v svoji domovini.

"Vsaka ženska ima pravico do izbire in da sama odloča o svojem telesu. A na Poljskem jim to odrekajo," pravi Rudzinski. Ob tem dodaja, da številne Poljakinje za splav porabijo ves svoj denar, saj morajo plačati stroške in oskrbo, ki znašajo okoli 400 evrov.

Splav na Poljskem dovoljen le v treh izjemnih okoliščinah

Zatekanje Poljakinj v sosednjo Nemčijo je posledica vse večjega prizadevanja poljskih politikov in cerkvenih dostojanstvenikov za omejitev dostopa do umetne prekinitve nosečnosti in kontracepcije.

Pretežno katoliška Poljska ima namreč eno najstrožjih zakonodaj glede umetne prekinitve nosečnosti. Ta je dovoljena samo v treh izjemnih okoliščinah: v primeru posilstva, če nosečnost ogroža življenje nosečnice in če ima zarodek hude poškodbe. Številne Poljakinje sicer ostanejo brez pomoči tudi v omenjenih okoliščinah. Številni zdravniki na Poljskem namreč v primeru splava uveljavljajo ugovor vesti in etične zadržke.

Poljakinje po splav tudi v Avstrijo in na Nizozemsko

Nemčija ni edina država, kamor odhajajo Poljakinje splavit. Tudi ginekološke klinike v Avstriji in na Nizozemskem oglašujejo svoje storitve v poljščini. Ob tem borci za pravice žensk opozarjajo, da si najrevnejše ženske na Poljskem in tiste, ki živijo v kmečkih okoljih, težko v tujini privoščijo umetno prekinitev nosečnosti in se zato zatečejo k medicinsko spornim postopkom, s čimer tvegajo svoja življenja.

Nekatere Poljakinje, ki si posega v tujini ne morejo privoščiti, pa se zatekajo tudi k medicinsko spornim in tveganim postopkom. S tem pa tvegajo svoja življenja. (Foto: AP)

Poljska vlada si je lani prizadevala za še dodatno zaostritev zakonodaje glede splava in med drugim celo predlagala zaporne kazni za ženske, ki bi opravile umetno prekinitev nosečnosti, in za zdravnike, ki bi opravili poseg. Predlog je vzpodbudil proteste številnih Poljakinj, zaradi česar je ultrakonservativna vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) predlog kasneje umaknila. Pis si sedaj prizadeva za omejitev dostopa do t. i. jutranje tabletke, ki naj bi jo bilo poslej mogoče dobiti samo na recept.

Poljski minister za zdravje Konstanty Radziwill, tudi sam zdravnik, je nedavno v pogovoru za radio dejal, da jutranje tabletke tudi v primeru posilstva ne bi predpisal na recept. "To je kot v srednjem veku," je komentiral ginekolog Rudzinski.

Po navedbah poljske vlade v državi na leto opravijo približno tisoč umetnih prekinitev nosečnosti.