Vučić: Srbi, Hrvati, Bošnjaki, Črnogorci, Albanci in Makedonci lahko skupaj premikamo gore

(Foto: AP)

Novi srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek zvečer na slovesni inavguraciji, na katero je bilo povabljenih prek 5000 gostov, pozval regijo k oblikovanju skupne prihodnosti. Srbija se je spremenila in se spreminja, dela korake iz mitologije v prihodnost, je dejal in "vsem sosedom na Zahodnem Balkanu" ponudil roko prijateljstva.

Dejal je, da imajo v Srbiji in tudi v regiji veliko zgodovine, preveč. A Srbija danes "ne časti več smrti, začela si je želeti življenje". "Srbija, v kateri ste dobrodošli odprtih rok in odprtega srca, ne sanja več o sovražnikih, ampak ustvarja prijateljstva, mi, ki so nas oblikovale vojne, pa si želimo predvsem miru," je dejal Vučić pred številnimi gosti iz tujine, med njimi tudi hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, makedonskim predsednikom Gjorgom Ivanovom, črnogorskim predsednikom Filipom Vujanovićem in predstavniki predsedstva BiH.

"Zato želim vsem našim sosedom na Zahodnem Balkanu povedati, (...) da bo Srbija poskušala z vami graditi mostove prijateljstva in novo moč tako Evrope kot sveta," je dejal Vučić, kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

(Foto: AP)

Vučić: Ne rabimo nove Jugoslavije, le skupaj se borimo za boljše vseh

"Da, mi Srbi in vi Hrvati, Bošnjaki, Črnogorci, Albanci in Makedonci lahko skupaj premikamo gore, ne da bi ustvarjali neko novo Jugoslavijo, ampak da se skupaj borimo za boljši jutri naših siromašnih državljanov," je pozval srbski predsednik. Hkrati pa opozoril, da sta "magični besedi" za vse predvsem mir in stabilnost - brez tega ni mogoče ustvarjati napredka.

Po uradnih podatkih je bilo na slovesnosti v Palači Srbije v petek zvečer okoli 5000 povabljenih gostov iz Srbije in sveta, predstavnikov diplomatskega zbora ter političnega in javnega življenja. Med njimi je bilo okoli 20 voditeljev tujih držav in predstavnikov mednarodnih organizacij.

Slovenijo je zastopal zunanji minister Karl Erjavec. "Ne predstavljam si stabilne regije, stabilnega Zahodnega Balkana brez stabilnosti Srbije," je za Televizijo Slovenija ob Vučićevi inavguraciji povedal Erjavec.

V Beogradu je bil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki pa se je že pred samo svečanostjo odpravil domov. Z Vučićem se je srečal že dopoldne in strinjala sta se, da je treba probleme reševati po mirni poti z medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem različnih strani.

Hrvaška predsednica Grabar-Kitarovićeva je izrazila željo, da bi današnji inavguracije predstavljal prelomnico in nov korak v odnosih med Hrvaško in Srbijo.

Upanje v napredek v odnosih med državama je izrazil tudi visoki predstavnik ameriškega State departmenta za Evropo in Evroazijo Hoyt Brian Yee.

V Srbijo so med drugim pripotovali tudi madžarski premier Viktor Orban, avstrijski kancler Christian Kern, evropski komisar za širitev in sosedsko politiko Johannes Hahn in nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Rusija je medtem poslala podpredsednika vlade Dmitrija Rogozina.

Vučić je bil za novega predsednika Srbije izvoljen v prvem krogu predsedniških volitev 2. aprila. Podprlo ga je 55 odstotkov volivcev. Kot premier je odstopil 30. maja, dan kasneje je v parlamentu prisegel kot novi predsednik države.