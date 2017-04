Egiptovski predsednik po razglasitvi izrednega stanja: Paziti moramo na Egipt in njegovo prihodnost

Egiptovski predsednik je po dveh terorističnih napadih na koptski cerkvi v Tanti in Aleksandriji razglasil trimesečno izredno stanje. Odgovornost za napada na cvetno nedeljo, enega najpomembnejših krščanskih praznikov, je prevzela Islamska država.

Število smrtnih žrtev je naraslo na 49, poročanje lokalnih medijev povzema BBC. Najmanj 27 oseb je umrlo v Tanti, 78 je bilo ranjenih, samomorilski napad v Aleksandriji pa je zahteval življenja 18 civilistov in še štirih policistov.

Predsednik Abdel Fatah al Sisi je v državi razglasil tridnevno žalovanje in trimesečno izredno stanje. Ustanovili bodo tudi poseben odbor za boj proti terorističnim in ekstremističnim skupinam. "Paziti moramo na Egipt in njegovo prihodnost. Vemo, da bo treba marsikaj žrtvovati, a smo pripravljeni na soočenje s tem," je dejal al Sisi. "Napad ne bo vplival na močno voljo egiptovskega ljudstva in njegovega boja proti zlu, ravno nasprotno. Še bolj bo okrepil našo pripravljenost zagotoviti varnost, stabilnost in celovit razvoj celemu narodu."

Čeprav je Islamska država (IS) takoj po napadu objavila, da sta bila napadalca egiptovskega rodu, oblasti tega niso potrdile. Je pa IS napovedala nove napade: "Križarji in njihovi odpadniški podporniki morajo sprevideti, da je račun med nami velik in da ga bodo plačali z reko krvi svojih sinov, če bo taka božja volja," je izjavila ekstremistična skupina.

V obeh napadih je umrlo več kot 45 ljudi. (Foto: AP)

Na cvetno nedeljo je bilo v cerkvah ogromno ljudi

Bombna napada sta se zgodila na cvetno nedeljo, teden dni pred veliko nočjo, največjim krščanskim praznikom. Prva eksplozija je uničila cerkev sv. Jurija v Tanti, v napadu je umrlo najmanj 27 ljudi, ranjenih je bilo 78 oseb. Eksplozivno telo je bilo podtaknjeno pod klopjo v glavni molilnici.

"Notranjost cerkve je uničena," je povedal Peter Kamel, ki si je ogledal razdejanje. "Marmorni stebri so bili prekriti s krvjo." Večina žrtev in ranjenih je bila duhovnikov in cerkvenih pevcev.

Kmalu po prvi eksploziji je sledil še en napad, in sicer v koptski cerkvi sv. Marka v Aleksandriji. Policisti so tik pred vstopom v cerkev ustavili moškega, ki je imel okrog pasu pripeto eksplozivno napravo. Moški in ženska, pripadnika policije, sta umrla, skupaj s civilisti in ostalim uradnim osebjem.

Egiptovski bloger Maged Butter je dejal, da je videl pet ali šest reševalnih vozil in krvne madeže vsaj 100 metrov stran od kraja eksplozije. "Ženska je jokala in iskala svojce ter vpila, da jih policija ne zna zaščititi. Vsake toliko me je ustavil vernik, najbrž kristjan, in ponavljal: Ste videli mojo družino," dodaja Butter.

Zastave v državi danes visijo na pol droga v znak spoštovanja žrtev nedeljskih napadov.