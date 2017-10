Xavier v Nemčiji vzel več življenj, ohromil promet, podira drevesa, 'pometa' po ulicah

Hudo neurje, ki je zajelo severno Nemčijo, je po zadnjih podatkih oblasti zahtevalo sedem smrtnih žrtev. Vseh sedem ljudi je umrlo v avtomobilih. Ujma, ki so jo poimenovali Xavier, je sicer odkrila že strehe številnih poslopij in izruvala mnoga drevesa, težave pa povzroča tudi v železniškem, cestnem in letalskem prometu.

v Hamburgu se je drevo podrlo na avtomobil, v katerem sta bili dve ženski. Ena je umrla, drugo so s poškodbami prepeljali v bolnišnico. O voznikih, ki so umrli v avtomobilih, ki so jih pod seboj pokopala drevesa, poročajo tudi iz zveznih dežel Mecklenburg-Pomorjansko in Brandenburg. V Brandenburgu in prestolnici Berlin so skupno tri žrtve neurja prav tako umrle v avtomobilih.

V nemški prestolnici je bilo v neurju poškodovanih več ljudi, večina zaradi padlih vej ali podrtih dreves.

Zaradi neurja so ostala zaprta vrata nekaterih uradov na Spodnjem Saškem, v zvezi deželi Schleswig Holstein, Bremnu in v Berlinu, kjer sta zaprta tudi oba živalska vrtova.

V teh mestih neurje ovira tudi železniški promet. Prevoznik Deutsche Bahn je namreč odpovedal vse prevoze po severnem delu države, med drugim potniške vlake v pristaniškem mestu Hamburg, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na letališčih v Bremnu in Hannovru je bilo odpovedanih več mednarodnih letov.

Gasilske enote so zaradi neurja prebivalce Hamburga pozvale, naj ostanejo doma. O izrednih razmerah je poročala tudi berlinska gasilska brigada, ki je samo v eni uri prejela kar 50 klicev v sili.

V pristaniškem mestu Wilhelmshaven se je medtem zrušil 1000-tonski žerjav. V nesreči ni bilo poškodovanih, je še poročala dpa.