VIDEO: Sedem mrtvih, ljudje prenočevali na vlakih, ki so obtičali na progi, policija pa se je ukvarjala z lažnimi novicami

Nevihta Xavier je ohromila sever Nemčije. Umrlo je že vsaj sedem ljudi, zanje so bila usodna podrta drevesa. Največ škode je neurje povzročilo v deželah Schleswig-Holstein, Spodnja Saška, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Predpomorjanska in Saška-Anhalt.

Na območju je obstal skoraj ves železniški promet. Na železniške tire so namreč padala drevesa, ki jih je podiral veter. Nemške železnice so ljudem sporočile, da lahko vozovnice, ki jih niso mogli uporabiti včeraj, uporabijo danes, a tudi danes mnogi na vlak niso mogli, saj so zjutraj proge Hamburg-Berlin, Berlin-Leipzig in Hannover-Berlin ostale zaprte.

Na železniški postaji v kraju Minden je noč preživelo skoraj 500 potnikov. Oziroma je po podatkih policije, na katere se sklicuje focus.de, okoli 370 ljudi več ur čakalo na dveh ICE vlakih, ki nista mogla naprej zaradi podrtih dreves. Progo so po okoli osmih urah ponovno odprli nekaj pred peto uro zjutraj.

Okoli 400 ljudi pa je prenočilo v športni dvorani v kraju Bad Bentheim, potem ko je tam obtičal vlak, ki je bil iz Amsterdama na poti v Berlin.

Ob prekinjenih železniških povezavah je zaradi podrtih dreves še vedno zaprtih tudi več cest.

Okoli 10.000 ljudi je v deželi Mecklenburg-Predpomorjanska ostalo brez elektrike.

Nemški vremenoslovci so sicer sporočili, da je veter na območju včeraj dosegal hitrost do okoli 180 kilometrov na uro, slabo vreme pa napovedujejo tudi za danes. Marsikje bodo posledice divjanja Xavierja odstranjevali več dni. Berlinski gasilci so sinoči sporočili, da so zaradi nevihte včeraj prejeli okoli 1500 klicev na pomoč.

Berlinski policisti pa so se ob resnem delu ukvarjali še s širjenjem lažnih novic po spletu. Nekdo je namreč na Twitterju objavil dokument z logotipom berlinske policije in zapisal, da bodo danes v Berlinu zaprte šole, tudi delavci lahko ostanejo kar doma. Šlo je za slabo šalo, berlinska policija pa je ljudi opozorila, naj informacije iščejo le pri zanesljivih virih.