Z aplikacijo Printee sedaj fotografije razvijete kar iz telefona!

Tisk fotografij še nikoli ni bil tako preprost kot z novo aplikacijo Printee! Uporabniki lahko samo z nekaj kliki fotografije pošljejo v tisk neposredno iz galerije svojega telefona ter jih v nekaj dneh prejmejo na domači ali drugi izbrani naslov v kateri koli izmed 18 držav Evropske unije (Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija). Uporabnikom digitalnih fotoaparatov pa je na voljo spletna aplikacija Printeeweb, kamor lahko ti svoje fotografije z računalnika naložijo ravno tako z nekaj kliki in jih pošljejo v tisk.

Z mobilno in spletno aplikacijo ekipa Printee odpravlja kompleksni proces razvijanja fotografij. S svojo rešitvijo so prepričali tudi eno največjih evropskih podjetij za izdelavo fotografij, nemški ORWO Net, ki je ključni partner pri naskoku na evropski trg.

Zakaj Printee?

Včasih smo spomine obujali ob gledanju fotografij v fotoalbumih, kjer smo shranili utrinke iz svoje preteklosti in preteklosti naših najbližjih ter jih občasno prijeli v roke in ponovno doživeli dragocene spomine. Danes so takšni trenutki redkost, saj fotografije hranimo le še na pametnih telefonih, računalnikih ali prenosnih diskih, v najboljšem primeru jih delimo na družbenih omrežjih, največkrat pa nanje enostavno pozabimo. Aplikacija je zato odgovor na digitalen tempo življenja, v katerem spomine vse prevečkrat izgubimo.

»Na telefonih hranimo tisoče fotografij, ki jih lahko pokažemo zgolj na ekranu, najpogosteje pa enostavno pozabimo nanje. Nekoč smo spomine hranili v fizični obliki in to želimo vrniti ljudem. Zdaj lahko mlade družine enostavno natisnejo fotografije otrok in jih obesijo na steno ali pošljejo starim staršem in sorodnikom, kamorkoli na svetu. Fotografije lahko pošljemo v tisk kjerkoli na svetu, v tem trenutku pa jih dostavimo v kar 18 držav Evropske unije,” je povedal Jure Lukač, direktor podjejta 4Fun, v katerem se je zbrala mlada ekipa.

Aplikacijo krasijo enostavnost uporabe, visoka kakovost fotografij in hitra dostava. Fotografije lahko uporabniki naročijo neposredno iz galerije telefona ali pa jih sproti zbirajo in naročilo izpeljejo, ko je njihova zbirka popolna. Da bi zagotovili najboljšo kakovost, so fotografije razvite s klasično tehnologijo, ki že desetletja velja za zlati standard v fotografskih studiih. S podporo lokalnim fotografom pa razvijalci aplikacije že ciljajo tudi na tuje trge, saj je postopek naročanja povsem enostaven in izvedljiv s katerekoli lokacije na svetu. Aplikacija Printee je idealna rešitev za vsa potovanja, saj svoje fotografije enostavno že na poti pošljete v tisk, te pa vas ob vašem prihodu domov že čakajo v nabiralniku!

Naročnik je podjetje 4fun d.o.o.