Z avtobusom zbil pešca in pobegnil, nato pa v paniki zapeljal v množico in ubil še 33 ljudi

Avtobus, nad katerim je voznik izgubil nadzor in zapeljal v množico ljudi v mestu Gonaives na Haitiju, je najprej do smrti povozil nekega pešca, enega pa ranil. Ko je voznik skušal z avtobusom pobegniti, pa je povozil več orkestrov uličnih glasbenikov in ubil še 33 ljudi.

Predstavniki haitijskih oblasti so povedali, da je v mestu, ki leži 150 kilometrov severno od prestolnice Port-au-Prince, avtobus ubil skupno 34 ljudi, 15 pa ranil.

Reševalci so poškodovane odpeljali v bolnišnico, medtem ko je policija skušala pomiriti jezno množico, ki se je zbrala na kraju nesreče.



"Ljudje, ki niso bili žrtve nesreče, so skušali zažgati avtobus skupaj s potniki v njem," je povedal predstavnik lokalnih oblasti Faustin Joseph. Dodal je, da so "avtobus, potniki in voznik zaščiteni na lokalni policijski postaji".