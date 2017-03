Z menjavo gum na avtu si lahko v Fursovi nagradni igri prislužite 10.000 evrov

Finančna uprava RS (Furs) vabi vse, ki bodo obiskali vulkanizerja in zamenjali pnevmatike na vozilu, da prek mobilne ali spletne aplikacije preverijo račun za opravljeno storitev. S tem se potegujejo za nagrado v višini 10.000 evrov.

Za nagrado Storitve se potrošniku oblikuje srečka storitve, ko preveri račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu ter storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic, so zapisali na Fursu.

Srečka se torej oblikuje za vsak preverjeni račun. Sodelovati je mogoče le prek mobilne in spletne aplikacije Preveri račun.

Menjava gum na avtomobilu vam z nekaj sreče lahko prinese 10.000 evrov. (Foto: Blaž Garbajs)

V dveh mesecih in pol nove nagradne igre so potrošniki sicer preverili in na Furs poslali 1,25 milijona računov, od katerih so jih 3820 označili kot račune za opravljene storitve mojstrov. Te račune bo komisija za nadzor žrebanja do začetka žrebanja še pregledala.

V tem obdobju so oblikovali tudi 34.200 srečk za sodelovanje prek portala eDavki. Do konca prvega kroga nove nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun je še 17 dni.

Furs je četrto žrebanje v nagradni igri Vklopi razum, zahtevaj račun, katere namen je spodbujanje davčne kulture v državi, izvedel sredi januarja. Takrat je bilo v igri 248.111 paketov desetih računov različnih izdajateljev, Furs pa je bil z odzivom zadovoljen - potrošniki so namreč v enem letu preverili več kot 21 milijonov računov.

Furs je nagradno igro pripravil ob uvedbi davčnih blagajn 2. januarja 2015. "Te so lahko v boju proti sivi ekonomiji uspešne samo, če bodo tudi potrošniki ozaveščeni pri jemanju računov za plačano blago in storitve," so takrat poudarili na upravi.

Do konca prvega kroga nove nagradne igre »Vklopi razum, zahtevaj račun« je še 17 dni, so zapisali na spletni strani Fursa.