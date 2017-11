Z novo protiteroristično zakonodajo v Franciji konec izrednih razmer

V Franciji ne veljajo več izredne razmere, imajo pa novo strožjo zakonodajo. (Foto: AP)

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek ob podpisu v Elizejski palači zagotovil, da izredne razmere ne bodo več potrebne, saj bodo z novo zakonodajo v polnosti zagotovili varnost državljanov.

Zakon je sicer začel veljati že v torek, vendar so v Elizejski palači pojasnili, da ga bodo začeli uporabljati danes, ko se iztečejo izredne razmere.

Nova protiteroristična zakonodaja vključuje nekatere sporne ukrepe, ki sedaj veljajo v okviru izrednih razmer. Te v Franciji sedaj veljajo že skoraj dve leti. Sprva je bilo mišljeno, da bodo začasne, a so jih nato šestkrat podaljšali.

Na novo zakonodajo letijo kritike, da spodkopava državljanske svoboščine na račun policijskih pooblastil, ima pa široko podporo javnosti, ki so jo pretresli številni teroristični napadi v državi.

V skladu z novo zakonodajo bodo imeli pristojni organi pravico, da priprejo ljudi, izvedejo preiskavo domovanja in prepovedo javna zborovanja brez predhodne odobritve sodišča.

Izredne razmere so bile v veljavi, odkar so napadalci Islamske države novembra 2015 v nizu napadov na bare, stadion in koncertno dvorano v Parizu ubili 130 ljudi. Odtlej je sledil še napad s tovornjakom v Nici, v katerem je julija 2016 umrlo 86 ljudi, ter niz manjših napadov, katerih tarče so bile večinoma varnostne sile. Teroristični napadi v Franciji so od januarja 2015 zahtevali skupno 241 smrtnih žrtev. Po navedbah francoskega notranjega ministra Gerarda Collomba so letos v državi preprečili 12 napadov.