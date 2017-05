Za novega direktorja FBI se potegujejo štirje kandidati. Bo prvič na čelu FBI ženska?

James Coney (Foto: AP)

Odstavljeni direktor ameriške zvezne policije FBI James Comey prihodnji teden ne bo pričal v okviru preiskave senatnega odbora za obveščevalno dejavnost o domnevnih povezavah med sodelavci ameriškega predsednika Donalda Trumpa med predvolilno kampanjo in Rusijo, je sporočil vodilni demokratski senator v odboru Mark Warner.

Senatni odbor je v okviru preiskave Comeyja pozval prihodnji torek na zasebni pogovor, potem ko ga je Trump ta teden odstavil s položaja direktorja FBI, na katerem je vodil tudi preiskavo FBI o domnevnem vmešavanju Rusije v lanske ameriške predsedniške volitve v korist Trumpu.

Wernerjeva tiskovna predstavnica je v petek sporočila, da je bil odbor obveščen, da Comey ne bo nastopil pred odborom, kot so zahtevali. Dodala pa, da si bodo še naprej prizadeval, da bo bivši direktor FBI prišel pred odbor, ko mu bo to dopuščal urnik dela.

Trump je sicer v petek v enem od tvitov Comeyja opozoril pred tem, da bi medijem izdajal podrobnosti njunih pogovorov glede omenjene preiskave FBI, češ da bi lahko bili posneti. Pred tem je za NBC v četrtek razkril, da je Comeyja trikrat vprašal, ali je tarča preiskave FBI o domnevnem ruskem vpletanju v ameriške volitve, preden ga je odpustil. Povedal naj bi mu, da ne.

Za novo direktorico FBI se poteguje bivša uradnica pravosodnega ministrstva Alice Fischer

Po poročanju New York Timesa, ki navaja neimenovani obveščeni vir, naj bi sicer pravosodni minister Jeff Sessions in njegov namestnik Rod Rosenstein danes zaslišala štiri prve kandidate za novega direktorja FBI – sedanjega vršilca dolžnosti direktorja Andrewa McCabea, republikanskega senatorja iz Teksasa Johna Cornyna, sodnika Michaela Garcio s prizivnega sodišča države New York ter bivšo uradnico pravosodnega ministrstva Alice Fisher, ki bi v primeru imenovanja postala prva ženska na čelu FBI.

Kot še navaja časnik, naj bi Trump razširil iskanje novega prvega človeka FBI, ki naj bi bil neodvisen od Bele hiše. Kdaj naj bi ga imenoval, pa še ni znano.

46 odstotkov Američanov ne podpira odločitve Trumpa o odstavitvi Comeyja. (Foto: AP)

Javnomnenjska raziskava inštituta Gallup je medtem v petek pokazala, da 46 odstotkov Američanov ne podpira odločitve Trumpa o odstavitvi Comeyja, 39 odstotkov pa jo.