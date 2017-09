Dimitrij Rupel je vodja opazovalcev na katalonskem referendumu: Vidim vzporednice s slovensko osamosvojitvijo

Katalonska vlada je danes sporočila, da je za nedeljski referendum o neodvisnosti Katalonije pripravljenih 2315 volišč, pri organizaciji pa sodeluje več kot 7200 ljudi. Več kot 5,3 milijona Kataloncev, ki imajo volilno pravico, bo lahko svoj glas oddalo od 9. do 20. ure.

"Želimo izraziti svoje spoštovanje, čislanje in, če dovolite, ljubezen do Španije," je dejal katalonski podpredsednik Oriol Junqueras. Kot je poudaril, ukrepi Madrida za preprečitev referenduma ne slabijo katalonskih oblasti, temveč krepijo njihovo odločenost, ki bodo naredile vse, da državljanom omogočijo glasovanje.

Junqueras se je izognil vprašanju, ali bo katalonski parlament v primeru podpore neodvisnosti v 48 urah razglasil samostojnost. "Ravnali bomo odgovorno, ob spoštovanju mandata, ki nam ga bodo dali državljani, in, jasno, v duhu sodelovanja," je odgovoril.

Ob koncu novinarske konference so razkrili plastično volilno skrinjico z žigom regionalne vlade.

'Vidim vzporednice s slovensko osamosvojitvijo'

Vodja mednarodne skupine 35 opazovalcev, ki bdijo nad referendumom, je nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel. Dejal je, da vidi vzporednice s slovensko osamosvojitvijo ter potrdil, da so ga katalonske oblasti prosile za pomoč prav zaradi njegovih izkušenj s slovenskim osamosvajanjem.

Pri tem je Rupel okrcal nekatere slovenske politike, ki niso zavzeli jasnega stališča o katalonskem vprašanju ter se postavili na stran tamkajšnjega ljudstva.

Ena od redkih slovenskih politikov, ki sta podprla prebivalce španske pokrajine pri njihovih težnjah po samostojni državi, sta nekdanji predsednik republike Milan Kučan ter predsednik DZ Milan Brglez.

Za referendum je pripravljenih 2315 volišč. (Foto: AP)

Brglez: Katalonci imajo pravico do samoodločbe

Predsednik DZ Milan Brglez je v zvezi z napovedanim referendumom o neodvisnosti Katalonije danes dejal, da imajo Katalonci pravico do samoodločbe. "Želim si pa demokratično pot brez uporabe prisile," je poudaril v izjavi v državnem zboru.

V Kataloniji je vse pripravljeno za nedeljski referendum o neodvisnosti, ki pa ga španske oblasti skušajo na vsak način preprečiti, med drugim tudi z represivnimi ukrepi. Med drugim so odredile zaseg vsega gradiva povezanega z referendumom, zatemnitev spletnih strani, povezanih z referendumom, in za kratek čas priprle organizatorje. Katalonska vlada je kljub temu odločena izpeljati glasovanje.

"Slovenija visoko ceni in je tudi nastala na podlagi pravice narodov do samoodločbe, zato nas skrbijo dogajanja med Barcelono in Madridom," je dejal Brglez. Po njegovih besedah je dejstvo, da ima vsako ljudstvo oz. narod pravico do samoodločbe. "Obenem je tudi dejstvo, da ima vsaka država pravico do ozemeljske celovitosti, vendar samo, če spoštuje pravico ljudstva do samoodločbe. To izhaja iz deklaracije sedmih načel," je pojasnil predsednik DZ.

Ocenil je, da bo v primeru še večje prisile večja tudi možnost priznanja pravice ljudstva.

Če bodo v Kataloniji uporabili demokratične metode, se Brglez ne boji, da bi referendum sprožil učinek domin drugod po Evropi. Se pa boji učinka domin pretirane uporabe prisile, ki "vodi v nasprotno smer od želene". "Prisila nikoli ni rešitev," je prepričan.

Ljudje so odšli na ulice. (Foto: AP)

Ostri odzivi španskih oblasti

Španske oblasti poskušajo na vsak način preprečiti nedeljsko glasovanje, zato so odredile zaseg vsega gradiva, povezanega z referendumom. Policija je tako v četrtek zasegla tudi prvih sto volilnih skrinjic, čeprav so v podjetju, kjer so jih zasegli, zatrdili, da so namenjene za volitve v nogometnem klubu Barcelona.

Sodniki in tožilci so v zadnjih dneh odredili tudi zatemnitev spletnih strani, povezanih z referendumom, in za kratek čas priprli organizatorje.

Prebivalci Katalonije so močno razdeljeni glede vprašanja neodvisnosti, vendar ankete kažejo, da si velika večina ljudi želi glasovanja, da bi enkrat za vselej zaprli to vprašanje.

Španske oblasti so v Katalonijo napotile na tisoče policistov, ki bodo v nedeljo ljudem preprečevali vstop na volišča. Katalonski voditelji zatrjujejo, da bodo referendum izvedli v vsakem primeru.