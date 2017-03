Skrivnostno izginotje štiričlanske družine iz Nantesa: je morilec 21-letni sin?

Več kot dva tedna sta minila, francoska policija pa še vedno ne ve, kje je štiričlanska družina Troadec iz Nantesa, ki je skrivnostno izginila.

49-letnega Pascala in Brigitte, 21-letnega Sebastiena in 18-letno Charlotte so znanci nazadnje videli 16. februarja, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Policija je v hiši našla krvave madeže, ki jih je nekdo poskušal obrisati, sicer pa je družina hišo pustila v takšnem stanju, kot da bi se ji mudilo in so "kar naenkrat samo vstali in šli", je opisal tožilec Pierre Sennes.

V kopalnici ni bilo nobenih zobnih krtačk, niti krtač za lase. Postelje so bile slečene, rjuhe so se sušile na notranjih kljukah vrat. Mokra oblačila so bila še vedno v pralnem stroju, v umivalniku umazana posoda, v hladilniku pa pokvarjena hrana. "Videti je, kot da bi hiša ostala zamrznjena v času," je še dejal. Na njihovih bančnih računih že 14 dni ni bilo nobenih aktivnosti, prav tako so utihnili njihovi mobilni telefoni. Nazadnje je ugasnil Sebastienov.

Kje so Pascal, Brigitte, Sebastien in Charlotte? (Foto: AP)

Policija izsledila Sebastienov avto, tekač našel Charlottine hlače

Družinski avto je bil parkiran na dovozu, policiji pa je zdaj uspelo najti tudi Sebastienov avtomobil, ki je bil pogrešan. Peugeota 308 so po Sennesovih besedah našli v pristaniškem mestu Saint Nazaire.

Le dan pred tem odkritjem je nek tekač sredi gozda v kraju Dirinon blizu Bresta, 280 km stran od Nantesa, našel hlače, v žepu katerih je bila izkaznica s številko zavarovanja na ime Sebastienove 18-letne sestre Charlotte. Iskalne ekipe zdaj s psi, potapljači in s helikopterjem prečesavajo območje. Vir blizu preiskave je povedal, da sta tako Pascal kot Brigitte včasih živela na območju Bresta.

V hiši pogrešane družine so našli krvave madeže, ki jih je nekdo poskušal obrisati. (Foto: AP)

Je Sebastien ubil svojo družino in nato še sebe?

Policisti za zdaj še nimajo odgovorov, a sumijo, da je Sebastien ubil svojo družino in morda tudi sebe. Sosedje pravijo, da je imel v preteklosti psihološke težave. Zaradi groženj s smrtjo, ki jih je pisal v svojem blogu, je bil leta 2013 obsojen na več ur družbenokoristnega dela.

Primer nenavadnega izginotja je obudil spomin na leto 2011, ko se je prav tako v Nantesu zgodil petkratni družinski umor. Glavni osumljenec je oče Xavier Dupont de Ligonnes, ki je še vedno na begu. Sebastien je obiskoval isto srednjo šolo kot ena od žrtev v tem primeru.