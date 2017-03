Za vsakega upokojenca dela kar deset Grkov

Grški upokojenci, ki živijo na robu preživetja, so lani oktobra protestirali zaradi varčevalnih ukrepov. (Foto: AP)

Študija nove grške skupne pokojninske in zdravstvene blagajne EFKA kaže izrazito poslabšanje v grški pokojninski blagajni. Lani je moralo delati kar deset Grkov, da so lahko zagotovili izplačila za enega upokojenca. Leta 2014 so zadoščala vplačila štirih plačnikov prispevka.

Da sistem ne bi razpadel, bi morala država do leta 2055 v pokojninsko blagajno vplačati 65 milijard evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Študija izpostavlja, kako dramatičen je položaj v socialnem sistemu Grčije: stopnja brezposelnosti je 23-odstotna, plače pa izredno nizke.

V zasebnem gospodarstvu je za polni delovni čas zaposlenih 1,43 milijona ljudi, ki v povprečju zaslužijo 1176 evra bruto na mesec. Nekaj manj kot 588.000 ljudi je zaposlenih za skrajšan delovni čas in v povprečju dobijo 393,79 evra bruto na mesec. S pokojninskimi prispevki od teh zaposlenih ne more preživeti nobena pokojninska blagajna, so zapisali avtorji študije.

Upokojenci v Grčiji res prejmejo v povprečju šest odstotkov več kot zaposleni na mesec, a ne zaradi izredno visokih pokojnin, temveč zaradi zelo nizkih plač. Te se znižujejo že osem let zapored, v povprečju za 0,1 odstotka na leto.

Številnim grškim upokojencem pokojnina komaj zadošča za preživetje: 23,8 odstotka starejših v državi živi na pragu revščine, medtem ko je v celotni EU ta delež pri 18,2 odstotka.