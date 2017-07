Zadnji dan vrha G20 v znamenju Afrike, migracij in zdravja, napovedan je najbolj množičen protest

V Hamburgu se bo danes končal vrh razvitih in hitro razvijajočih se držav, članic skupine G20, ki bo v znamenju tesnejšega partnerstva z Afriko, migracij, zdravja in boljših možnosti za ženske. Gostiteljica srečanja, nemška kanclerka Angela Merkel bo na novinarski konferenci predstavila bilanco vrha.

Vrh sicer poteka v znamenju razhajanj med številnimi državami in ZDA zlasti glede podnebnih sprememb in trgovine. Številne države so v petek izrazile zavezanost svobodni svetovni trgovini, glede na osnutek končne izjave pa naj bi voditelji tudi poudarili, da pariškega podnebnega sporazuma ni mogoče preklicati.

Po prvem srečanju predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, v petek bodo ob robu vrha tudi zadnji dan potekala številna dvostranska srečanja. Merklova se bo tako med drugim srečala s predsednikoma Francije in Rusije, Emmanuelom Macronom in Vladimirjem Putinom. Osrednja tema pogovorov naj bi bila kriza na vzhodu Ukrajine.

(Foto: AP)

Za danes napovedan najbolj množičen protest

Vrh G20 spremljajo tudi nasilni protesti protiglobalistov. Protestniki blokirajo ceste, prodirajo skozi varnostne barikade, zažigajo avtomobile, razbijajo okna in luknjajo avtomobilske gume. Policija, ki je morala zaprositi za okrepitve, je sporočila, da je bilo v protestih poškodovanih 159 policistov in 11 protestnikov, pridržali pa so 45 nasilnih protestnikov. Uporabili so tudi vodni top.

Prav za danes je napovedan najbolj množičen protest. Na njem pričakujejo 100.000 ljudi, za varnost pa naj bi skrbelo 20.000 policistov.

Skupina G20 združuje članice skupine G7 - Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Japonsko, Veliko Britanijo in ZDA - s Kitajsko, Indijo, Rusijo, Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Indonezijo, Mehiko, Savdsko Arabijo, Južno Afriko, Južno Korejo, Turčijo in EU. Države predstavljajo dve tretjini svetovnega prebivalstva in tri četrtine svetovne trgovine.