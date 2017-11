FOTO: Zadovoljstvo z grenkim priokusom, ker sodišče ni prepoznalo genocida tudi v drugih delih BiH 

Člani družin bošnjaških žrtev genocida v Srebrenici so po obsodbi poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića na haaškem sodišču zadovoljni z dosmrtno zaporno kaznijo. Obenem pa so nezadovoljni, ker sodišče ni ugotovilo, da je bil genocid storjen tudi v drugih delih BiH, kjer so preganjali nesrbsko prebivalstvo.

Razglasitev sodbe so spremljali v spominskem domu v Potočarjih pri Srebrenici. Po objavi dosmrtne kazni za Mladića se je ena od mater Srebrenice, ki je v genocidu leta 1995 izgubila dva sinova, moža in tudi več drugih moških članov širše družine, zadovoljna zahvalila haaškemu sodišču in bogu, ker so izpolnili njihova pričakovanja o pravični sodbi, je poročala regionalna televizija N1.

Nezadovoljni, ker sodišče ni prepoznalo genocida tudi v drugih krajih po BiH

Predsednica združenja Matere Srebrenice Hatidža Mehmedović pa je sodbo spremljala pred sodiščem in ni bila popolnoma zadovoljna s sodbo. Kot je povedala, sodišče ni ugotovilo, da je bil storjen genocid tudi v drugih v občinah na vzhodu in severozahodu BiH, v katerih so srbske sile izvajale pregon nesrbskega prebivalstva od leta 1992.

Razočarana nad sodbo glede zločinov nad nesrbskim prebivalstvom v Prijedorju na severozahodu BiH je tudi odvetnica Vasvija Vidović, ki ima veliko izkušenj z obrambo obtožencev na haaškem sodišču. Povedala je, da je sodba Mladiću "zgodovinski dogodek".

"Mladić je obsojen za najtežja kazniva dejanja in genocid ter za zločin proti človečnosti. Mislim, da je sodba pravična in predstavlja delno pravico za žrtve. Haaško sodišče je s sodbo opravičilo svoj obstoj," je povedala Vidovićeva v programu N1.

Predstavnica združenja žrtev vojne iz Prijedorja je prav tako povedala, da so povratniki v mesto zadovoljni s sodbo, a so vendarle pričakovali, da bodo tudi zločini v tem delu BiH označeni kot genocid. Spomnila je, da so srbske sile v organiziranih pregonih leta 1992 umorile tisoče ljudi, več deset tisoč pa so zaprli v koncentracijska taborišča.

Grabovica: Mladić ni pokazal kesanja

V Haagu je sojenje spremljal tudi Fikret Grabovica iz združenja staršev umorjenih otrok med obleganjem Sarajeva, ki je dejal, da ne obstaja kazen za to, kar je Mladić storil. Povedal je, da so lahko delno zadovoljni, ker je bil potrjen del obtožnice o terorju nad civilnim prebivalstvom v Sarajevu in ubijanju otrok ter o skupnem zločinskem načrtu.

Kot je dodal, je ugotovil, da Mladić ni pokazal nobenega kesanja. Ocenil je, da je bil Mladić tudi danes strahopeten, ker ni imel poguma, da bi poslušal odločitev sodišča, temveč je z incidenti poskusil ovirati izrek sodbe.

'Mladić je poosebljeno zlo'

S sodbo so zadovoljni tudi v ZN. Visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid al Husein je sodbo označil za pomembno zmago pravice. "Mladić je poosebljeno zlo," je povedal Zeid. "Vodil je ene najtemačnejših zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni," je poudaril.

"Današnja sodba je opozorilo vsem, ki izvajajo tovrstne zločine, da se ne bodo izognili pravici, ne glede na to, koliko moči imajo ali koliko časa bo trajalo. Odgovarjali bodo," je še poudaril Zeid, ki je med letoma 1994 in 1996 v nekdanji Jugoslaviji služil kot pripadnik zaščitnih sil ZN. Tako je konflikt spoznal iz prve roke, so ZN zapisali v izjavi za javnost.

Priložnost, da se spomnimo žrtev

Na obsodbo so se odzvali tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu (MZZ). ''Današnji dan je tudi priložnost, da se ponovno spomnimo vseh žrtev vojne v Bosni in Hercegovini. Srebrenica mora ostati v našem spominu tudi kot opomin mednarodni skupnosti, da se tovrstna grozodejstva ne smejo nikoli več ne ponoviti, ne dopustiti,'' so sporočili.

''S to odločitvijo je sodišče ponovno potrdilo, da takšni zločini nimajo roka zastaranja. Hkrati je pomembno sporočilo vojnim hudodelcem, tudi v drugih predelih sveta, da bodo za svoja dejanja odgovarjali.''

V skladu z mednarodnim pravom in prizadevanji za preprečevanje nekaznovanosti na MZZ pričakujejo dosledno izvršitev sodbe, ki je izjemnega pomena za preživele, svojce umrlih in tistih, ki še vedno veljajo za pogrešane. Zaključek sodnih procesov proti posameznikom, obtoženim za zločine in grozodejstva, storjena na območju nekdanje Jugoslavije, ter sprejemanje resnice sta ključna pogoja za proces sprave v regiji.

V Srbiji niso presenečeni

V Srbiji nad današnjo odločitvijo haaškega sodišča niso presenečeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da ni presenečen, razsodbe, ki ni pravnomočna, pa kot predsednik države ne more komentirati. Državljane Srbije je pozval, naj raje gledajo v prihodnost in razmišljajo o tem, kako bodo živeli njihovi otroci ter kako bodo ohranili mir in stabilnost v regiji. "Danes ni dan za veselje niti za žalost, temveč za to, da pogledamo, kakšno prihodnost si želimo," je dejal.

Na novinarsko vprašanje o kaznovanju odgovornih za zločine nad Srbi pa je Vučić dejal, da dejstvo, da tisti, ki so ubijali srbske žrtve, niso odgovarjali, ne sme opravičevati "zločinov, ki so jih zagrešili nekateri s srbskim imenom in priimkom".

Tudi srbska premierka Ana Brnabić, ki je danes na obisku na Norveškem, je dejala, da razsodba za srbski narod ni presenečenje. Tako kot Vučić je prepričana, da se morajo Srbi zdaj obrniti v prihodnost, da bi končno prišli do stabilne države.

Podpredsednik srbske vlade Rasim Ljajić pa je opozoril, da je treba v luči razsodbe preprečiti nov val etnične nestrpnosti. "Dokler bo javnost v regiji razdeljena v navijaške tabore, ne bo prišlo do resničnega soočenja s preteklostjo in zločini, ki so se zgodili v začetku 90. let," je dejal.

Vodja srbskih radikalcev Vojislav Šešelj je medtem ocenil, da je haaško sodišče danes sprejelo "politično sodbo, uperjeno proti srbskemu narodu, ki je sodeloval v vojni, deloma tudi proti Srbiji, najbolj pa proti Republiki srbski".