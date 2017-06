Zagovorniki boja proti podnebnim spremembam v ZDA objavili pismo v podporo Parizu

Pismo je koordinirala skupina organizacij, med njimi tako imenovana Ekipa B, ki sta jo ustanovila nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg in milijarder Richard Branson. Ta skupina je že obljubila 15 milijard dolarjev sredstev za boj proti podnebnim spremembam oziroma za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

Skupino organizacij, ki se je podpisala pod pismo, sta ustanovila Richard Branson (na sliki) in Michael Bloomberg. (Foto: Reuters)

Med več kot 1200 podpisniki so številni ameriški župani, guvernerji zveznih držav, profesorji in poslovneži. Zagotavljajo, da bodo še naprej podpirali podnebna prizadevanja, ne glede na uradni Washington. Kmalu po tem, ko je Donald Trump ZDA umaknil iz pariškega sporazuma, je 12 zveznih držav in Portoriko ustanovilo Podnebno zavezništvo ZDA, zavezanost sporazumu je obljubilo 211 županov ameriškim mest in številni drugi.

Pod pismo z naslovom "Še smo zraven" so se med drugim podpisala podjetja, kot so Google, Apple, Facebook, Microsoft, Target, Timberland, Campbell Soup, Burton Snowboards ter ameriške pivovarne in zdravstvena podjetja.

Zadnja anketa ameriške televizije ABC in časopisa Washington Post ugotavlja, da 59 odstotkov Američanov nasprotuje Trumpovi odločitvi, podpira pa jo 28 odstotkov. Ostali so neodločeni. Okoli 55 odstotkov jih meni, da to škodi ameriškemu vodstvu v svetu, le 18 odstotkov meni, da se vodstvo s tem krepi.

V razmerju 42 proti 32 odstotkov pade tudi Trumpov argument o gospodarstvu. Dejal je namreč, da se umika iz Pariza, ker sporazum škodi ameriškemu gospodarstvu. Pri tem 47 odstotkov anketirancev meni, da je Trump škodoval delovnim mestom, le 39 odstotkov pa jih meni, da bo zaradi tega delovnih mest več.

Izidi so sicer zelo strankarsko obarvani. Kar 67 odstotkov republikancev podpira Trumpovo potezo, nasprotuje pa ji 82 odstotkov demokratov in 63 odstotkov neodvisnih volivcev.