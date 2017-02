V priljubljenem zagrebškem klubu neznanec vrgel solzivec, obiskovalci naj bi v paniki bežali skozi okna

V priljubljenem zagrebškem nočnem klubu Super Super je v soboto potekal tematski večer, namenjen skupnosti LGBT. Potem pa je nekdo v klubu vrgel solzivec.

Med dogodkom je bilo v klubu nekaj sto ljudi, ki jih je zajela panika, zato so drli ven. Pri tem so razbijali okna in plezali skoznje, poročajo hrvaški mediji, na kraju pa je posredovala tudi nujna medicinska pomoč.

Zgodilo se je v Super super klubu v Zagrebu. (Foto: Ivan Forjan/Dnevnik.hr

"Pogovarjal sem se s prijateljem in kar naenkrat začutil, da nekaj ni v redu. Po prostoru se je razširil neprijeten vonj in začele so nas peči oči. Pokleknil sem in se v vsej paniki, ki je nastala, odplazil proti izhodu. Bilo me je strah, bal sem se, da bo nekdo streljal," je za Jutranji.hr opisal eden od obiskovalcev.

Tudi na družbenih omrežjih se vrstijo zapisi obiskovalcev. "Leta 2017 smo in v klubu na LGBT zabavi mečejo solzivec," je na Twitterju zapisala ena od njih in priložila fotografijo, iz katere se vidi, da je ranjena. "HDZ, Iličić, Trump in vsi ostali … ali mirno spite, medtem ko ljudje krvavijo?" je še dodala.

"V klub sem prišel skozi vrata, odšel pa skozi okno," pa je zapisal tretji.

Policija storilca še išče

"Sinoči, okoli 3.30, je neznani storilec na Trnju na Radniški cesti aktiviral sredstvo z dražilno snovjo. Pri izhodu iz kluba sta se dve osebi lažje poškodovali," je sporočila zagrebška policija, ki storilca še išče.

Nekateri obiskovalci omenjajo moškega v srednjih 20. letih, ki je zdolgočaseno gledal proti stopnicam, preden se je to zgodilo. Ali je bil to storilec, ni jasno.

Organizatorji dogodek obžalujejo, a kritike letijo tudi nanje

Iz kluba so sporočili, da dogodek obžalujejo. "Kot na vsaki naši zabavi do zdaj smo se tudi tokrat osredotočili na ljubezen. Žal nam je, da nam družba, v kakršni danes živimo, hoče vzeti pravico do tega, a javno poudarjamo, da je ljubezen edino, za kar se borimo, in noben solzivec nam ne bo preprečil, da dobimo to, kar si zaslužimo. Opravičujemo se vsem zaradi negativne izkušnje, ki je bila zunaj naše moči, da jo preprečimo, in vam javno obljubljamo, da se bomo borili za vse nas. Radi vas imamo!" je kljub zapisal na svoji strani.

Eden od komentatorjev pa jim je odgovoril: "Res je, danes sem videl ogromno ljubezni, še posebej pred vašim klubom, kjer so se ljudje poljubljali in objemali od sreče, da so živi. Preprečitev takega dogodka nikakor ni bila zunaj vaše moči, saj bi – glede na varnostnike, kakršne imate – nekdo namesto solzivca notri z lahkoto prinesel pištolo. Tako da hvala za Super Super zabavo, ampak mislim, da bodo ljudje ljubezen od zdaj naprej iskali kje drugje."

Politika ostro obsodila nasilje

Hrvaška vlada je ostro obsodila incident. "Vlada republike Hrvaške v boju za enakost, človeško dostojanstvo in varnost vseh državljanov odločno nasprotuje vsaki obliki nasilja in sovražnega govora, rasne, verske in spolne diskriminacije," so po poročanju Večernjega lista zapisali v odzivu.

Iz stranke SDP so po dogodku sporočili, da bodo sklicali novinarsko konferenco, na kateri bo spregovoril njihov član Bojan Glavašević. Predsednik SDP Davor Bernardić pa je na Twitterju zapisal: "Včeraj so napadli manjšino LGBT. Danes je to lahko neka nacionalna ali verska manjšina. Jutri si lahko na vrsti ti."