Zagrebčani hiteli v trgovino s hrano le za nekaj centov

Nekateri izdelki stanejo le nekaj centov. (Foto: Reuters)

V Zagrebu so odprli največji hrvaški "food outlet" v katerem na 350 kvadratnih metrov ponujajo hrano, ki je od 50 do 90 odstotkov cenejša kot v drugih trgovinah z živili. Na policah samopostrežne prodajalne Žabac so izdelki, ki predstavljajo presežek v tovarnah, ki imajo poškodovano embalažo ali so pred potekom roka uporabe.

Medtem ko je največja hrvaška trgovska veriga Konzum v krizi in ima težave z dobavitelji, nova zagrebška trgovina s poceni hrano ne more sproti polniti polic.

Mnogi Zagrebčani so pohiteli po nakupih v novo trgovino s poceni hrano, ki so jo odprli v bližini ene mestnih tržnic v širšem centru mesta prejšnji ponedeljek. Obiskovalci so se prepričali, da je za nekaj deset kun možno kupiti veliko več hrane kot v drugih trgovinah z živili.

Nekateri so zadovoljno novinarjem kazali polne vrečke, v katerih so bili olje, čokolada, marmelada, klobasa, začimbe, testenine, juhe, čaji, kis in mnogi drugi izdelki znanih blagovnih znamk, ki so jih kupili za "drobiž". Mešana moka za palačinke je bila v začetku tedna najcenejša. Kilogram so prodajali po 10 lip (1,3 centa), medtem ko je s polic med prvimi izginila cedevita.

Gre za start up podjetje, ki je prvo majhno trgovino s poceni hrano odprlo lansko jesen v središču Zagreba. Svoj projekt so vzpostavili na poskusu, da bi poceni hrano ponudili vsem kategorijam prebivalcem, ter preprečili, da bi hrana pristala v smetnjakih in obremenjevala okolje. V trgovini bo do končnega potrošnika prišla zdravstveno neoporečna hrana, ki bi drugače končala v smeteh, so zatrdili lastniki iz družine Žamboki med predstavitvijo svoje nove trgovine prejšnji teden.

Kot so še pojasnili, na Hrvaškem letno propade 400.000 ton hrane. Poudarili so, da od proizvajalcev kupujejo presežke, izdelke, ki bi sicer končali v smeteh zaradi neustreznega pakiranja, ter izdelke pred potekom uporabe.

Lastniki so povedali, da na nekaterih izdelkih nimajo zaslužka, medtem ko dobiček ustvarjajo z množično prodajo. Zadovoljni so, ker so mnoge tovarne ugotovile, da se lahko rešijo presežkov, ob tem pa trgovini s poceni hrano ponujajo tudi popuste.