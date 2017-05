Zagrebški župan Bandić prestal nujno operacijo kile

Dolgoletni župan Zagreba Milan Bandić je v ponedeljek zjutraj poiskal pomoč zdravnikov zaradi bolečin na levi strani dimelj, danes poroča Jutarnji list. Zdravniki so mu priporočili, naj ne dviga nič težkega in da bodo operacijo lahko prestavili.

Kljub nasvetom zdravnikov pa je na prvomajski proslavi v zagrebškem parku Maksimir pomagal pri kuhanju in delitvi fižola, kar je poslabšalo njegovo stanje, zaradi česar se je moral v večernih urah vrniti v bolnišnico.

Bandić tekmuje za svoj šesti županski mandat v kampanji pred lokalnimi volitvami, ki bodo 21. maja. Okrevanje po operaciji kile praviloma poteka nekaj tednov, a Jutarnji list ocenjuje, da se bo vrnil z zdravniškega dopusta v "krajšem roku od najkrajšega možnega".

Zagrebški župan je moral na operacijo kile zaradi prvomajskega fižola. (Foto: Damjan Žibert)

Sodišče prestavilo obravnavo

Medtem je zagrebško županijsko sodišče zaradi njegovega zdravljenja danes prestavilo obravnavo, na kateri so nameravali odločiti o potrditvi obtožnice proti njemu in njegovim sodelavcem v enem izmed domnevnih primerov korupcije.

Sporna naj bi bila finančna podpora referendumski kampanji državljanske pobude V imenu družine, ki je znana kot "afera stojnice". Tožilstvo trdi, da je župan oškodoval mesto Zagreb za najmanj 308.000 kun (40.210 evrov).

Afera stojnice je bila prva obtožnica proti Bandiću, ki je bila vložena v začetku leta 2015. Konec istega leta so vložili obtožnico proti njemu in še 15 osebam v korupcijskem primeru Agram. Bandića in ostale obtožence bremenijo korupcije, zlorabe položaja in pooblastil ter trgovanja z vplivom. Z različnimi malverzacijami, ki so potekale med letoma 2006 in 2012, naj bi mesto oškodovali za približno 22 milijonov kun (2,9 milijona evrov), je zapisano v obtožnici.

Bandić je bil v letih 2015 in 2016 dvakrat v priporu zaradi preiskav o njegovi domnevni vpletenosti v korupcijske primere. Brani se s prostosti ob plačilu rekordne varščine 15 milijonov kun (1,95 milijona evrov). Dovolili so mu tudi, da še naprej opravlja naloge župana.