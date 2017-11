Zakaj so med dokumenti o atentatu na JFK-ja skrivali analizo o Martinu Luthru Kingu?

Poročilo so skrivali med dokumenti o atentatu na Kennedyja. (Foto: AP)

Med do zdaj tajnimi dokumenti o atentatu na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja je bila tudi tajna analiza FBI, ki borca za pravice temnopoltih Martina Luthra Kinga Jr. prikazuje v izjemno negativni luči.

V 20-stranskem dokumentu skušajo Kinga povezati z različnimi komunističnimi idejami ter povezavami in domnevnimi finančnimi nepravilnostmi v organizaciji Southern Christian Leadership Conference, ki jo je vodil, navaja CNN.

Dokument vključuje tudi namigovanja o Kingovem osebnem življenju, med drugim o zunajzakonskih aferah in homoseksualnih odnosih, ki bi bile za Kinga v tistem času zelo obremenjujoče.

V analizi se sprašujejo, če si je King leta 1964 res zaslužil Nobelovo nagrado za mir.

Analiza je bila spisana 12. marca 1968, tri tedne kasneje, 4. aprila so ga ubili.

CNN navaja, da ni jasno, ali so avtorji preverjali, ali informacije držijo ali ne.

Ameriški nacionalni arhiv je objavil še dodatnih 676 vladnih dokumentov o atentatu na Kennedyja - gre za tretji paket letos (24. julija so objavili 3810 dokumentov, 26. oktobra pa 2891 dokumentov). Med dokumenti je tudi 553 dokumentov ameriške obveščevalne agencije Cia, ki je njihovi objavi nasprotovala, češ da bi lahko vplivali na nacionalno varnost.

Poročilo se nanaša na obdobje Kingovega delovanja, ko se je močno zavzemal za pravice temnopoltih. Dokument kaže, da je bila glavna naloga FBI, da izbrska kakršnokoli umazanijo o človeku, ki je že takrat postal ikona, navaja CNN. Več desetletij je bil dokument skrit med dokumenti o atentatu na Kennedyja, čeprav nekdanjega predsednika poročilo ne omeni niti z besedo.

Razkritje sproža vprašanja, zakaj se je ta analiza znašla med JFK-jevimi dokumenti in zakaj je vlada poročilo skrivala.

Po poročanju CNN-a je poročilo leta 1994 Nacionalni arhiv pregledal in dokument označil z ''x'' oziroma ''prepoved objave''. Možnosti ''popolna objava'' ali ''delna objava'' sta ostali neoznačeni. A ameriški predsednik Donald Trump je v petek dovolil objavo še dodatnih 676 dokumentov.

Dokument so napisali v času, ko je agencijo FBI vodil direktor J. Edgar Hoover, ki je ukazal, naj vohunijo za Kingom. Šlo je za del večjega domačega obveščevalnega programa, ki je bil močno kritiziran. Nadzor nad Kingom je bil sicer dobro poznan.

Clayborne Carson, direktor Kingovega inštituta za raziskave in izobraževanje in profesor zgodovine na univerzi Standford, dvomi v navedbe. ''Če podrobno pogledamo, gre za to, da imamo osebo (Hooverja), ki se je na vse pretege trudila, da bi očrnila Kingovo podobo,'' je za CNN dejal Carson.

Že leta 1964 je na Kingov naslov priromal paket s kasetami in pismom, v katerem so ga pozivali k samomoru. Senatni komite je kasneje potrdil, da je anonimni paket poslal FBI, so še spomnili pri CNN.