Zalivski spor naj bi zakuhali ruski hekerji, Trump pa že 'popravlja' svoje ostre izjave

Ameriška televizija CNN navaja besede katarskih vladnih predstavnikov, ki potrjujejo skupno preiskavo katarske in ameriške policije vdora v sistem katarske državne tiskovne agencije in objavo novice, ki je prispevala k sporu med Katarjem in arabskimi državami. Krivi naj bi bili ruski hekerji.

Ameriški predsednik Trump je maja obiskal Katar. (Foto: AP)

Reuters medtem poroča, da je ameriški predsednik kljub vsem tvitom in dosedanjim izjavam vendarle pozval savdskega kralja naj poskrbi za enotnost zalivskih držav. Očitno želi Trump popraviti škodo, ki jo je povzročil s svojimi izjavami.

Katarska agencija je maja citirala emirja Tamima bin Hamada al Tanija, ki se je zelo lepo izražal o Izraelu in Iranu ter se spraševal, ali bo ameriški predsednik Donald Trump še dolgo časa na položaju. Po mnenju FBI in katarske policije gre za lažno zgodbo, ki so jo vsadili ruski hekerji, ni pa še povsem jasno, ali gre za samostojne kriminalce ali delo po navodilu Kremlja.

Motiv naj bi bil zakuhati spor med ameriškimi zavezniki v Zalivu in v tem primeru je naklep lepo uspel tudi po zaslugi Trumpa. Tako se vsaj sam hvali po Twitterju. V torek je tvital, da je med obiskom Savdske Arabije sprožil akcijo gostiteljice, Združenih arabskih emiratov, Bahrajna in Egipta proti Katarju zaradi domnevne podpore terorizmu. "Rekli so, da se bodo s trdo roko lotili financiranja ekstremizma, in vsi znaki so kazali na Katar. Mogoče je to začetek konca groze terorizma!" je včeraj na Twitterju zapisal Trump.

Ni jasno, ali je kdo Trumpu prej povedal, da imajo ZDA v Katarju veliko vojaško bazo z 10.000 vojaki in letališče, s katerega izvajajo operacije nad Irakom, Sirijo in Afganistanom.

Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn, Egipt in Jemen so v ponedeljek prekinili diplomatske odnose in prometne povezave s Katarjem, ki mu očitajo, da podpira terorizem. Tem državam se je zdaj pridružila še Jordanija.

Omenjene države so v ponedeljek prekinile diplomatske stike s Katarjem, ki bi se lahko spoprijel s pomanjkanjem hrane, saj je ta večinoma prihajala preko kopenske meje s Savdsko Arabijo, ki je zdaj zaprta. Trump je s svojimi tviti podprl zamisel, da Katar financira teroristične organizacije in se s tem postavil na stran držav, ki so prekinile diplomatske stike s Katarjem.

Trumpovo osebje poskuša 'popraviti' škodo, ki jo naredi Donald

To je ujelo na levi nogi tako State Department kot tudi Pentagon, ki je v torek izrazil veliko hvaležnost Katarju za vso podporo ameriški vojski. Državni sekretar ZDA Rex Tillerson je države pozval, naj uredijo spore, ni pa se postavljal na nobeno stran. Ameriški diplomatski aparat se ni nameraval postaviti na nobeno stran, Trump pa ga je zdaj potisnil v godljo, ki bo veliko večja, če se sosede Katarja morda v prihodnje odločijo za vojaško ukrepanje.

Trump je v Savdski Arabiji sklenil posel za prodajo orožja v vrednosti 110 milijard dolarjev, Savdijci pa so v njegovem hotelu v Washingtonu od oktobra lani do marca letos porabili 270.000 dolarjev.

Jordanija je znižala raven diplomatskih stikov s Katarjem. (Foto: AP)

Erdogan v bran Katarju

V bran je Katarju v torek stopil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je dejal, da namerava nadgraditi stike s to zalivsko državo, ki so jo prizadele sankcije Savdske Arabije in njenih zaveznikov. Jordanska vlada se je medtem odločila, da bo znižala raven diplomatskih stikov s Katarjem.

V Amanu so tudi razveljavili licenco za dopisništvo katarske televizije Al Džazira. Kot je ob tem poudaril tiskovni predstavnik jordanske vlade Mohamed Moumani, so prioritete jordanske vlade regionalna varnost in stabilnost ter varna in obetavna prihodnost jordanskega naroda.

Turški predsednik je v govoru v Ankari medtem ocenil, da sankcije proti Katarju niso dobre. Turčija bo nadaljevala razvijanje odnosov s Katarjem, kot to počne z vsemi "našimi prijatelji, ki so nas podpirali v najtežjih časih", je dejal Erdogan.

Države članice Sveta za zalivsko sodelovanje je tudi pozval, naj z dialogom rešijo odprta vprašanja. Ob tem je pohvalil razumen in konstruktiven pristop Katarja.