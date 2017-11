Žaljivke med ZDA in Severno Korejo dosegajo nov nivo: 'Trump je strahopetec in zanj zahtevamo smrtno kazen'

Severnokorejski državni dnevnik Rodong Sinmun se je danes znesel nad ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ker je užalil njihovega voditelja Kim Džong Una. Zaradi tega zanj zahtevajo smrtno kazen. Označili pa so ga tudi za strahopetca, ker "si ni upal" ogledati demilitariziranega območja na meji med obema Korejama.

Časnik, ki ga ureja severnokorejska komunistična partija, je Trumpu in njegovemu obisku Južne Koreje in Japonske prejšnji teden posvetil glavni komentar.

Trump je sicer svojo azijsko turnejo po petih državah namenil predvsem iskanju in utrjevanju podpore proti severnokorejskim ambicijam razvoja jedrskega orožja in raketne tehnologije.

A časnik je Trump očitno najbolj ujezil z ocenami, da v Severni Koreji vlada "kruti režim". "Najhujši zločin, za katerega mu ni mogoče nikoli oprostiti, je ta, da si je drznil zlobno žaliti dostojanstvo našega vrhovnega vodstva," so zapisali v časniku.

"Moral bi vedeti, da je zgolj gnusen kriminalec, ki ga je korejsko ljudstvo obsodilo na smrt," so še dodali v časniku.

Izmenjava trdih besed, žaljivk in groženj z vojaškim napadom med Washingtonom in Pjongjangom je po vrnitvi Trumpa iz azijske turneje dobila nov nivo, ko je ameriški predsednik namignil, da je severnokorejski voditelj "majhen in debel". "Zakaj bi me Kim Džong Un žalil, da sem 'star', če jaz za njega ne bi NIKOLI rekel, da je 'majhen in debel'?" je tvitnil Trump.

Kim in njegovi predniki sicer v Severni Koreji uživajo skoraj božanski status. To se kaže v izjemni občutljivosti celotne države na kakršnokoli opazko proti režimu.

Severnokorejsko "božanstvo" - Kim Džong Un (Foto: AP)

Ši pošilja posebnega odposlanca v Pjongjang

Kitajski predsednik Ši Džinping pošilja svojega posebnega odposlanca v Severno Korejo. Song Tao, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje znotraj centralnega komiteja, bo v Pjongjang odpotoval v petek.

Cilj diplomatske misije je v prvi vrsti obvestiti severnokorejsko vlado o sklepih 19. kongresa kitajske Komunistične partije. Na tem kongresu, ki je potekal oktobra, je bil Ši vnovič potrjen za voditelja Kitajske.

Čeprav to ni izrecno navedeno, pa do poti kitajskega posebnega odposlanca v Pjongjang prihaja tudi po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem prejšnji teden. V okviru tega obiska je Trump zaprosil Šija, naj okrepi pritisk na Pjongjang glede njegovega spornega programa razvoja jedrskega in raketnega orožja.