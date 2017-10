Zamejci po avstrijskih volitvah: To je krepak pomik na desno, a ne pričakujemo poslabšanja razmer

Sebastian Kurz bo najverjetneje novi avstrijski kancler (Foto: AP)

Po volitvah v Avstriji se danes nadaljujejo odzivi na zmago ljudske stranke ÖVP. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je njenemu prvaku in dosedanjemu avstrijskemu zunanjemu ministru Sebastianu Kurzu prek Twitterja čestital za "odličen rezultat na avstrijskih parlamentarnih volitvah". Njegova stranka je glede na volilne projekcije na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Avstriji dobila 31,6 odstotka glasov, na drugo mesto so se uvrstili socialdemokrati (SPÖ) s 26,9 odstotka, na tretje pa svobodnjaki (FPÖ) s 26,0 odstotka. Volilna udeležba naj bi bi bila okoli 78 odstotkov, v Avstriji pa bodo končne uradne rezultate objavili v četrtek.

Bo pomik na desno vplival na slovenske narodne skupnosti v Avstriji?

Predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji na splošno od nove avstrijske vlade pričakujejo, da se bo lotila tudi odprtih vprašanj, ki zadevajo vse manjšine v Avstriji. Hkrati ne pričakujejo, da bi se razmere za slovensko manjšino v Avstriji poslabšale.

Predsednica društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša Susanne Weitlaner je v odzivu na rezultate predčasnih parlamentarnih volitev v Avstriji izrazila pričakovanje, da se bo nova avstrijska vlada ne glede na sestavo lotila "tudi pomembnih tem narodnostnih skupnosti, kot so dvojezično šolstvo, sistemsko financiranje tiskanih medijev, povečanje finančnih podpor in novelacija zakona o narodnih skupnostih."

Upajo, da zunanja politika ne bo 'Trumpovska'

Glede samih rezultatov volitev je še dejala, da je bila zmaga ÖVP pričakovana, izrazila pa je bojazen, da bo prišlo po volitvah do koalicije med ÖVP in FPÖ. Sama bi raje videla nadaljevanje velike koalicije med ÖVP in SPÖ in da bi Zeleni presegli 4-odstotni volilni prag za vstop v parlament. Glede zunanje politike prihodnje vlade pa upa, da ta v primeru črno-modre koalicije "ne bo preveč trumpovska".

Tudi predsednik ene od treh krovnih organizacij koroških Slovencev, Zveze slovenskih organizacij, Marjan Sturm je ocenil, da nedeljske volitve v avstrijski parlament pomenijo krepak pomik na desno, vendar z vidika slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ne pričakuje kakih bistvenih sprememb na slabše.

Rezultatu pripomogla migrantska problematika?

Dodal je, da je očitno migrantska problematika prispevala k sedanjemu rezultatu avstrijskih predčasnih parlamentarnih volitev. "Ljudje se zaradi azilantov in migrantov bojijo socialnega nazadovanja in podpirajo tiste stranke, ki se zoperstavljajo migracijskim tokovom. Taka emocionalizacija politike vodi k temu, da ljudje ne volijo z glavo, temveč bolj po občutku. Koncept etnizacije politike smo koroški Slovenci doživljali dolga leta, ko je tudi iracionalni strah pred Slovenci/slovani/komunizmom, Balkanom koristil eni stranki, ki je spretno igrala na karto emocionalizacije oziroma entnizacije politike," je še ocenil Sturm.

Dodal je, da je Avstrija k sreči članica Evropske unije in avstrijsko gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano, tako, da ne pričakuje, da bi se desni populizem lahko še bolj zakoreninil v Avstriji. Je pa tudi res, da leva/zelena opcija ni bila v stanju nagovoriti emocionalne strahove prebivalcev pred migracijskimi tokovi. Migrantska tematika bo na žalost še lep čas obvladovala politiko v Evropi, je še menil.

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), župan Globasnice Bernard Sadovnik je dejal, da bo ne glede na to, kakšna bo nova avstrijska vlada, zahteva po uresničevanju odprtih vprašanj avstrijskih manjšin jasno izražena. V dvostranskih odnosih med Avstrijo in Slovenijo ne pričakuje spremembe od sedanje prakse zelo dobrih odnosov in reševanja odprtih vprašanj v dialogu.

Ocenil je tudi, da so se avstrijski volivci in volivke na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah jasno odločili za spremembo na državni ravni, pri tej odločitvi pa je bilo v ospredju vprašanje migracij. To dokazujejo tudi rezultati svobodnjaške stranke. Presenečenje je tudi poraz Zelenih, ki je bil pričakovan, ampak ne v takšni meri, da bodo izpadli iz parlamenta. Pričakovati je, da bodo svobodnjaki del nove avstrijske vlade ali z ljudsko ali pa s socialnodemokratsko stranko, je še dejal Sadovnik.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker (Foto: AP)

Oglasil se je tudi Juncker, ki si želi stabilne in proevropske avstrijske vlade

Na nedeljske predčasne parlamentarne volitve v Avstriji se je danes odzval tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Kot je danes v Bruslju dejal eden od tiskovnih predstavnikov Evropske komisije, si Juncker želi "stabilne, proevropske vlade".

Ob tem so v Bruslju danes dodali, da je Juncker že bil v stiku z najverjetnejšim novim avstrijskim kanclerjem Kurzem. V čestitki Kurzu je predsednik Evropske komisije po navedbah v Bruslju izpostavil tri točke; najprej mu je iskreno čestital za volni uspeh, nato je omenil, da bo Avstrija kmalu prevzela predsedovanje Evropski uniji in pri tem odigrala pomembno vlogo pri za prihodnost EU pomembnih zadevah. Tretjič je Juncker Kurzu zaželel veliko uspeha pri sestavi stabilne, proevropske vlade.

Na vprašanje, kako daleč je tovrstna stabilna proevropska vlada mogoča pri koaliciji z FPÖ, je tiskovni predstavnik odvrnil, da je danes o tem nemogoče ugibati in da je potrebno počakati, kako bo videti mandat za sestavo vlade, nato bo predstavljen program, sledila bo razprava.