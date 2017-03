Zaposleni med 25. in 34. letom najmanj zadovoljni z ravnovesjem med delom in zasebnim življenjem

Skoraj polovica mladih med 25. in 34. letom starosti pravi, da delodajalci pogosto pričakujejo, da bodo delali tudi zunaj delovnega časa. (Foto: iStock)

Posamezniki v svojih poznih dvajsetih letih in zgodnjih tridesetih letih so najmanj zadovoljni z ravnovesjem med delom in zasebnim življenjem, piše britanski The Independent. Vsak peti je namreč v anketi, ki jo je opravilo britansko podjetje YouGov, dejal, da ni zadovoljen s tem, kako sta usklajena delo in prosti čas.

Skoraj polovica iz te starostne skupine pa je potarnala, da njihovi delodajalci pogosto pričakujejo, da bodo delali tudi zunaj delovnega časa. Najpogosteje so izpostavili zahtevo po odgovarjanju na elektronsko pošto, ko prenehajo delati.

Sledi ji starostna skupina med 18. in 24. letom, kjer vsak šesti ni zadovoljen z ravnovesjem med delom in zasebnim življenjem. Anketa pa je pokazala, da so delavci po 34. letu starosti precej bolj zadovoljni, saj je le okoli 14 odstotkov (35–44 let) oziroma 17 odstotkov (45–54 let) dejalo, da niso zadovoljni z razmerjem med časom, ki ga preživijo doma in v službi. Še manj je tistih, ki bi bili nezadovoljni pri starostni skupini nad 55 let.

Službeni opravki tudi na dopustu

Kar 40 odstotkov vseh anketirancev je sicer dejalo, da berejo in pošiljajo službena elektronska sporočila tudi, ko niso več v službi. Okoli 38 odstotkov vprašanih pa je priznalo, da pogosto morajo opravljati službene klice tudi, ko so na počitnicah.

"Kako ohraniti zdravo razmerje med delom in zasebnim življenjem je pomembno tako za delavce, kot tudi podjetja. Toda, glede na to, da mladi pogosto težko najdejo zaposlitev, je pritisk na njih, da dajo od sebe več, kot se običajno pričakuje od delavcev, zelo velik," je dejal Stephen Harmston iz podjetja YouGov. Zato poudarja, da bi se morale kadrovske službe še posebej osredotočiti na starostno skupino, ki te pritiske najbolj občuti (25–34 let). "Redni stiki so nujni za pomiritev njihovih skrbi in frustracij," še dodaja Harmston.

V anketo je bilo vključenih 1995 zaposlenih odraslih oseb iz Velike Britanije.