Zaradi ciklona Debbie še vedno nevarnost poplav

Zaradi ciklona Debbie obstaja velika nevarnost poplav. (Foto: Twitter)

Ciklon Debbie, ki je v ponedeljek dosegel obalo Avstralije, naj bi se v prihodnjih dneh premaknil proti jugovzhodu države. Veter je s posameznimi sunki dosegel tudi do 270 kilometrov na uro in "udrihal" po stavbah in ruval drevesa. Avstralske oblasti ocenjujejo, da je to najhujše neurje v Queenslandu po letu 2011.

Obseg škode, ki jo je povzročil ciklon Debbie, sicer še ni znan, navaja The Guardian. Meteorologi pričakujejo, da se bo ciklon v prihodnjih dneh premaknil proti jugovzhodu države. Že zdaj pa močno deževje, predvsem v bližini Mackayja, še vedno povzroča veliko nevarnost poplav.

Reševalne službe, navaja The Guardian, so imele nekaj dela z reševanjem motoristov, ki so ostali ujeti na poplavljenih cestah. Sicer pa so ceste po vsej obali in tudi priobalnem pasu odrezane od sveta, ali so poplavljene ali pa hudo poškodovane. Oblasti še vedno pozivajo voznike, naj se ne podajajo na ceste.

Škodo že zdaj ugotavljajo na poljščinah, še posebno na sladkornem trsu, ki je ključen za lokalno gospodarstvo, a še ni mogoče oceniti, kako trajne so posledice.

Premier Malcolm Turnbull, ki razmere spremlja iz kriznega središča v Canberri, meni, da bo škoda velika predvsem na starejših poslopjih. Po besedah predsednice vlade vlade Queenslanda Annastacie Palaszczuk naj bi bili v neurju ranjene tri osebe.

Župan območja Whitsunday Andrew Wilcox je razmere opisal kot "vojno območje", škoda bo po njegovih besedah velika tudi za glavno panogo na njihovem območju - poljedelstvo, prizadet bo tudi turistični sektor.

Vrata je izstrelilo s podbojev



Orkanski veter je s privezov trgal jadrnice, okoli 63 tisoč domov je še vedno brez elektrike. Kot pravijo pristojni, bo verjetno trajalo teden ali več, preden bodo lahko škodo odpravili. Že vse od začetka pa se pojavljajo pomisleki glede vpliva cikolna na Veliki koralni greben.

"Zatočišče sem našla v svoji spalnici, a ko se je veter okrepil, sem bila prisiljena pobegniti. Slišati je bilo pokanje oken, v ušesih pa sem čutila velik pritisk. Slišali smo glasen pok, veter je silil skozi garažo, vrata je izstrelilo s podbojev," je za ABC povedala ena od prebivalk Airlie Beacha.

Oblasti so prejele več kot tisoč prošenj za pomoč, je povedal namestnik gasilske intervencijske službe Mark Roche in dodal, da so v pripravljenosti na najhujše. Pohvalil je prebivalce: "Prebivalci so res poslušali navodila policije in drugih agencij glede lastne varnosti in zadrževanja v varnih prostorih."

Močan veter je obračal in s privezov trgal tudi jadrnice in druga plovila. (Foto: AP)

Cena okrevanja bo visoka

"Prezgodaj je še ocenjevati posledice ciklona, trajalo bo nekaj dni ali celo tednov," je povedal Richard Thornton, izvršni direktor raziskovalnega centra za naravne in druge nesreče oziroma nevarnosti Bushfirem. Ciklonov, kot je Debbie, poudarja, ne moremo preprečiti, država pa lahko veliko naredi za ublažitev posledic naravnih nesrečah. "Kar vemo, je, da bo cena okrevanja visoka, pa ne le v denarju," opozarja Thornton.

"Moramo se osredotočiti na boljšo gradnjo in obnovo domov. Zagotoviti moramo preproste in učinkovite ukrepe za zmanjšanje škode," je še dodal.

Že študija iz leta 2011, ko je pustošil tropski ciklon Yasi, je pokazala, da obstaja potreba po razpravi glede načrtovane rabe in upravljanja zemljišč, kako graditi ceste, mostove in drugo infrastrukturo.

Kljub priporočilom še vedno brez nacionalne strategije

Čeprav obstaja 25 nacionalnih priporočil, ki narekujejo ravnanja v primeru tako hudih naravnih nesreč, Avstralija še vedno nima nacionalne obalne strategije za ublažitev posledic vremenskih pojavov in podnebnih sprememb, opozarja profesorica Barbara Norman z Univerze v Canberri.

"Načrta za zmanjšanje učinkov izrednih dogodkov in podnebnih sprememb kljub celoviti parlamentarni preiskavi, ki to priporoča, nimamo," poudarja Normanova in opozarja, da se bo treba zdaj soočiti z milijardnimi stroški, ki se bodo v prihodnosti, če ne bodo ukrepali, še stopnjevali.

Znanstvenik Terry Hughes opozarja tudi na poškodbe Velikega koralnega grebena. "Poškodovan naj bi bil kar nekaj kilometrov dolg odsek grebena," je povedal.

Medtem ko se ljudje spopadajo z uničujočim vetrom in dežjem, pa policija opozarja tudi na plenjene trgovin in restavracij.