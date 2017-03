Zaradi Erdoganovih groženj je EU na zagovor poklicala turškega veleposlanika

Evropska unija (EU) je zaradi varnostnih groženj turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana poklicala na zagovor turškega veleposlanika pri EU. Želimo pojasnila v povezavi z Erdoganovimi izjavami glede varnosti Evropejcev na ulicah po svetu, je danes povedala govorka visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini, Maja Kocijančič.

Turški predsednik Erdogan je v sredo v govoru v Ankari zagrozil, da Evropejci ne bodo mogli varno hoditi po ulicah po svetu, če ne bodo spremenili svojega obnašanja.

Erdogan je Evropejcem zagrozil, da ne bodo več varni na ulicah, če ne spremenijo svojega odnosa do Turčije. (Foto: AP)

Reuters poroča, da so se odnosi med Turčijo in Evropo zelo zaostrili, potem ko so Nemčija, Nizozemska in Avstrija prepovedale turškim politikom, da bi na njihovih tleh izvajali kampanjo pred aprilskim referendumom, s katerim namerava predsednik Erdogan v svojih rokah zbrati še več oblasti.

Erdogan in njegovi ministri so prepoved primerjali z nacizmom in fašizmom, na kar so se v EU ostro odzvali. Zaostritev odnosov postavlja pod vprašaj migracijski dogovor ter pristopna pogajanja Turčije in EU.

Turške oblasti poziva njihovega veleposlanika na zagovor še niso komentirale.