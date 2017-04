Zaradi terorističnih groženj bo za varnost na francoskih volitvah skrbelo 50.000 policistov in 700 vojakov

Po napovedih se na francoskih predsedniških volitvah obeta drugi krog. (Foto: AP)

Medtem ko je v Franciji danes volilni molk pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami, bodo volivci na francoskih čezmorskih ozemljih lahko na volišča odšli že danes. V prvem krogu se bo za predsedniški položaj potegovalo enajst kandidatov, novi francoski predsednik pa bo skoraj gotovo izbran šele v drugem krogu 7. maja.

Že danes bodo volili na Francoskih Antilih, v Gvajani, v severnoameriškem arhipelagu Saint-Pierre et Miquelon ter v Francoski Polineziji.

Možnosti za uvrstitev v drugi krog imajo štirje kandidati, skrajna desničarka Marine Le Pen, neodvisni Emmanuel Macron, konservativec Francois Fillon in skrajno levi Jean-Luc Melenchon.

Glede na javnomnenjske ankete so kandidati precej izenačeni; vsi lahko računajo na okoli 20 odstotkov glasov, zato je izid volitev težko napovedati. Precej verjetno se preboj v drugi krog obeta Le Penovi, ki pa v njem ne more računati na zmago.

Kandidati so se v petek v glavnem odpovedali še zadnjim predvolilnim zborovanjem, potem ko je Francijo v četrtek zvečer, prav med televizijsko oddajo, v kateri so nastopili, pretresel še en teroristični napad. Napadalec je na Elizejskih poljanah v Parizu ubil policista ter ranil dva policista in nemško turistko.

Volitve bodo zaradi terorističnih groženj potekale ob strogih varnostnih ukrepih. Za varnost bo poleg 50.000 policistov skrbelo še okoli 700 vojakov.