Zaradi groženj z bombami iz Bolšoj teatra in drugih stavb evakuirali več tisoč ljudi

Na sodišču poteka proces zaradi prometne nesreče.

"Gospod," začne sodnik, "ali je res, da ste povzročitelju prometne nesreče rekli, da sploh niste poškodovani?"

"Seveda je res, toda dogajanje vam moram podrobno razložiti. Jahal sem na konju vzdolž ceste, in sicer po bankini, tako da sploh nisem oviral prometa. Naenkrat je za menoj pripeljal obtoženec in se zaletel v naju. Mene in konja je vrglo v jarek, kjer sva obležala. Voznik je stopil iz avta, prišel k nama in najprej pogledal konja. Ko je videl, da je konj poškodovan, je vzel v roke pištolo in ustrelil mojega konja. Nato se je obrnil k meni in me vprašal, če sem jaz tudi poškodovan! Me prav zanima, gospod sodnik, kaj bi vi odgovorili, če bi bili na mojem mestu!"