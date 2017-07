Zaradi hude bolezni je le nekaj tednov po tem, ko so ga spustili na prostost, umrl Nobelov nagrajenec Liu Xiaobo

Zaradi kazenska pregona zoper Liuja Xiaoboja so se po Kitajskem odvijali številni protesti. (Foto: Reuters)

Kot poročajo tuji mediji, je umrl kitajski Nobelov nagrajenec Liu Xiaobo, ki so ga pred kratkim zaradi hude bolezni pogojno izpustili na prostost in ga premestili v bolnišnico.

Bolnišnica, v kateri se je zadnje dni zdravil Xiaobo, je sporočila, da je njegov tumor na jetrih zrasel. V ponedeljek so v bolnišnici še pojasnili, da so ga pripravljeni premestiti na oddelek intenzivne nege, ter dodali, da so "njegovo družino obvestili o vseh okoliščinah".

Liuja sta sicer že v nedeljo pregledala ameriški in nemški specialist ter ocenila, da ga še vedno lahko premestijo v tujino. Kitajski zdravniki pa so vztrajali, da je njegovo stanje preresno za potovanje v tujino.

Kitajska pod drobnogledom Amnesty Internationala

Kitajskega Nobelovca, ki je zaradi "rušenja državne ureditve" prestajal 11-letno zaporno kazen, so junija pogojno izpustili na prostost in ga premestili v bolnišnico. Kitajska se je ves čas soočala s kritikami mednarodne skupnosti zaradi ravnanja z njim.

ZDA so denimo zahtevale, da zakoncema Liu – v hišnem priporu je namreč tudi njegova soproga – zagotovijo svobodo gibanja in zdravnike po njunem lastnem izboru. A je kitajsko zunanje ministrstvo poziv zavrnilo z besedami, da "nima nobena država pravice do vmešavanja in podajanja neodgovornih opazk glede kitajskih notranjih zadev".

Liu je leta 2009 sooblikoval peticijo, v kateri so pozivali k demokratičnim reformam na Kitajskem. Zaradi rušenja državne ureditve je bil obsojen na 11-letno zaporno kazen. Leto kasneje je prejel Nobelovo nagrado za mir, kar je Kitajska označila kot poseg v njene notranje zadeve.

Kitajsko spoštovanje človekovih pravic je glede na zadnje letno poročilo Amnesty International vprašljivo, saj oblasti izvršujejo pritisk na zagovornike človekovih pravic, med katerimi so tako novinarji, odvetniki kot tudi aktivisti in založniki. Posamezniki so tako podvrženi nadzoru, nadlegovanju, ustrahovanju, aretacijam in priprtju.