Zaradi izziva skočil v avstralsko reko, znano po krokodilih

Iz Avstralije poročajo, da je 18-letnik po izzivanju skočil v reko, znano po večji populaciji krokodilov. Pravzaprav je imel mladenič srečo, saj jo je odnesel le s hudimi poškodbami roke. Zdravi se v bolnišnici Cairns.

18-letnik je skočil v reko Johnstone v Queenslandu, kjer ga je napadel veliki plazilec. Tamkajšnje oblasti navajajo, da krokodila pred incidentom na dotičnem kraju niso videli, a poškodbe kažejo na to, da ga je ogrizla prav ta žival.

Policija je sporočila, da je mladenič v reko skočil zaradi izziva in so ga nato morali rešiti prijatelji. ''Poročila s terena kažejo, da je šlo za izziv in da je skočil v vodo, za katero pa je znano, da v njej prebivajo krokodili. Veseli smo, da je preživel, saj bi bilo lahko dejanje usodno. Ključno je bilo, da je čim prej splezal iz vode, preden ga je krokodil uspel dobro zagrabiti in za vedno potegniti v vodo,'' je dejal reševalec Neil Noble.

Brenton Gangemi, lastnik agencije, ki ponuja ladijske prevoze, je dodal, da bi lahko bil za napad odgovoren štirimetrski samec, ki so ga že večkrat videli na območju, lahko pa bi mladeniča napadel tudi morski pes, ki prav tako zaplavajo v reko.