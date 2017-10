Zaradi pljučne kuge, ki se naglo širi po Madagaskarju, umrlo že 21 ljudi, več kot sto okuženih

Oblasti na Madagaskarju so potrdile, da je bil košarkarski trener iz Sejšelov, ki je otok obiskal zaradi športnega dogodka, okužen za pljučno kugo. Oblasti sedaj pospešeno iščejo ljudi, ki so bili z njim v stiku, da bi jim preventivno dostavili antibiotike proti kugi in tako poskušali zajeziti širjenje te bolezni, je še potrdila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

Do sedaj so okužbo s pljučno kugo, ki je izbruhnila konec avgusta, potrdili pri 114 ljudeh, 21 ljudi je zaradi okužbe že umrlo. Tako pljučna kot burbonska kuga sta na otoku epidemični bolezni. Kot navaja SZO, letno zabeležijo okoli 400 primerov kuge, največkrat burbonske. V primerjavi preteklimi izbruhi, je kuga tokrat izbruhnila v večjih urbanih pristaniščih, kar povečuje možnost za razširitev.

Pljučna kuga je zelo nalezljiva, sicer pa precej redkejša od bubonske. Širi se kapljično po zraku med osebami, okuženi pa imajo podobne simptome kot pri gripi. Brez zdravljenja je smrtnost skoraj 100-odstotna.

Pljučna kuga je najbolj virulentna in najredkejša oblika. Začetni znaki so podobni kot pri drugih hudih okužbah dihal, kasneje se pojavi še izkašljevanje krvi, navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. (Foto: AP)

Začetek epidemijske sezone