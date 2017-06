Zaradi pritiskov investitorjev odstopil Uberjev direktor

Vodilni položaj v Uberju na zahtevo investitorjev zapušča soustanovitelj in izvršni direktor Travis Kalanick. Kot poroča The New York Times, bo Kalanick kljub odstopu z vodilnega položaja ostal član Uberujevega upravnega odbora. Njegov odstop naj bi bil posledica temeljitega pregleda delovanja omenjenega podjetja, ki se je v preteklosti že soočalo s škandali, vključno s pritožbami o spolnem nadlegovanju zaposlenih.

Uberjevi investitorji so zahtevali direktorjev odstop. (Foto: iStock)

Časnik še poroča, da je pet največjih Uberjevih investitorjev včeraj podalo pisno izjavo, v kateri so zahtevali Kalanickov nemuden odstop, ta pa se je odzval: "Uber imam raje kot karkoli na svetu, zato sem v tem težkem trenutku v življenju pripravljen sprejeti odločitev investitorjev in se umakniti, da bo Uber lahko nemoteno deloval, brez ponovnega vpletanja v nepotrebne spore."

Pretekli teden je Kalanick sicer za nedoločen čas odšel na dopust. To naj bi bilo povezano z oblikovanjem verzije "Uber 2.0", kot tudi z nepričakovano smrtjo njegove matere, ki je umrla v nesreči s čolnom.

Podjetje se je v zadnjem času že soočilo z odstopoma dveh vodilnih mož. Eric Alexander, nekdanji vodja Uber Asia-Pacific, je podjetje zapustil, po tem ko je v last dobil zdravstvene dokumente ženske, ki naj bi jo leta 2014 posilil Uberjev voznik. Alexander naj bi papirje pokazal tudi Kalanicku, podpredsedniku Emilu Michaelu ter drugim.Tako je bil Alexander odpuščen v začetku tega meseca, Michael pa je Uber zapustil sam.

Z Uberja so sporočili še, da so po pregledu več kot 200 pritožb o nadlegovanju, odpustili 20 sodelavcev.