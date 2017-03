Zaradi snežne nevihte v ZDA zaprte številne šole in letališča

Jezero Michigan v Chicagu s prvo večjo snežno pošiljko od lanskega decembra. (Foto: AP)

Zaradi snežne nevihte Stella, ki se hitro približuje severovzhodnemu delu ZDA, je po poročanju Reutersa ustavljen letalski promet, zaprte so tudi nekatere šole.

Državna meteorološka agencija je razglasila opozorilo pred viharjem za določene predele zveznih držav Pennsylvania, New Jersey, New York in Connecticut. Do srede naj bi po napovedih vremenoslovcev zapadlo okrog 60 cm snega, temperature bodo od 15 do 30 stopinj nižje od običajnih za ta letni čas.

Snežni vihar bi lahko prizadel okrog 50 milijonov ljudi, ki živijo vzdolž vzhodne obale, opozarjajo lokalne oblasti.

"Ko bo nevihta udarila , bo hudo. Zapadlo bo precej snega," je opozorila guverner Massachusetssa Charlie Baker. Ljudi je pozval, naj delajo od doma, če imajo to možnost.

Letalske družbe so bile prisiljene odpovedati več kot 4.000 letov, največ od teh v New Jerseyu in Bostonu. Družba American Airlines je odpovedala vse lete preko newyorških letališč Newark, LaGuardia in John F. Kennedy.

"Pozorno spremljamo situacijo in odločali se bomo sproti glede na vremenske razmere," so sporočili iz letalske družbe United Airlines.

Guverner zvezne države New York Andrew Cuomo je razglasil izredne razmere, na tem območju so številne šole zaprle svoja vrata in učence pozvale, naj ostanejo doma. Oblasti so na kup sklicale vse razpoložljive plužne skupine, na tisoče ton soli in peska je pripravljenih za posipanje letaliških stez, parkirišč, mostov in tunelov.

Borza na Wall Streetu kljub drugačnim napovedim ostaja odprta. V Washingtonu, kjer večje količine snega zapadejo bolj poredko, bi ga tokrat lahko zapadlo do 13 cm.

Zaradi snežnega viharja so izdali številna opozorila v prometu. (Foto: AP)

Nemška kanclerka Angela Merkel bi se morala v torek v Washingtonu srečati z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, a so obisk zaradi snežnega viharja prestavili na petek, so sporočili iz Bele hiše.

Vihar je prišel na koncu nenavadno mile zime. "Na uro bi lahko zapadlo od 2,5 do 7,6 cm snega," je dejal Alan Dunham z Nacionalne meteorološke agencije v Massachusetssu. "Ponekod lahko tudi do 10 cm na uro."