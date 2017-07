Zaradi varnostnega preplaha s pariškega letališča evakuirali 2000 ljudi

Kot je dejal eden od virov, so morali izprazniti območje, da bi zagotovili, da tam ni bil nameščen noben predmet. Evakuacijo so izvedli z območja na terminalu 2F, kamor potniki vstopijo po varnostnem pregledu in pred vkrcanjem.

Sumljivih predmetov niso našli. Zaradi incidenta je imelo zamudo približno 20 letov.

V Franciji veljajo izredne razmere zaradi niza terorističnih napadov, v katerih je od leta 2015 umrlo več kot 230 ljudi.