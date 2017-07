Zaupnik papeža Frančiška ostro napadel ameriško versko desnico: kritizira promocijo ksenofobije, islamofobije, zidov, deportacij

Antonio Spadaro (levo) je tesen zaupnik papeža Frančiška (v sredini). Na fotografiji je z njima tudi Arturo Soso Abascal (desno), vrhovni predstojnik jezuitov. (Foto: AP)

Antonio Spadaro, tesni zaupnik papeža Frančiška in urednik jezuitske revije La Civilta Cattolica, in Marcelo Figueroa, urednik argentinske izdaje vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano, v članku z naslovom "Evangeličanski fundamentalizem in katoliški integralizem: Presenetljiv ekumenizem" pišeta, da je želja po političnem vplivu med evangeličanskimi fundamentalisti in nekaterimi katoliki v ZDA navdihnila ekumenizem konflikta, ki demonizira nasprotnike in promovira državo teokratskega tipa.

Koalicija med evangeličani, to je raznimi ameriškimi protestantskimi krščanskimi verami, ter katoliki, ki so jih prvi prej zavračali, je nastala v 80. in 90. letih. Oboje je začelo zbliževati odločno nasprotovanje splavu in homoseksualcem.

Kritično do podpore Trumpu, promociji ksenofobije, islamofobije, zidov in deportacij

Spadaro piše, da se je razmerje sčasoma radikaliziralo in danes svet deli le na dobro in slabo ter ponuja teološko podlago apokaliptični geopolitiki, ki jo v Beli hiši zagovarja politični strateg predsednika Donalda Trumpa katolik Steve Bannon. Članek kritizira podporo Trumpu na lanskoletnih volitvah in promocijo ksenofobije, islamofobije, zidov in deportacij.

Članek posebej kritizira skrajno desno katoliško medijsko organizacijo ChurchMilitant.com, ki je lanskoletne volitve opredelila kot duhovno vojno in Trumpovo zmago kot božjo voljo. Ustanovitelj medija Michael Voris je šokiran nad kritikami ljudi, ki sledijo levičarskim ciljem.

Ameriška krščanska desnica papeža Frančiška pogosto obtožuje levičarstva, ker pač zagovarja krščansko usmiljenje in pomoč revnim, zavrača obsojanja in izločevanja. Spadaro v članku priznava, da je erozija verske svobode velika grožnja, vendar pa meni, da se proti njej ne bi smeli boriti s fundamentalizmom.

Članke v reviji La Civilta Cattolica mora odobriti državni sekretariat Vatikana in revija naj bi pod Frančiškom, ki je prav tako jezuit, postala neke vrste neuradno papeško glasilo.