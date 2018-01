FOTO in VIDEO: Mraz v ZDA ne pojenja, po Evropi pustoši orkansko neurje Eleanor

Hud mraz, ki je takoj po božiču zajel večino ozemlja ZDA in je zahteval že najmanj 11 smrtnih žrtev (štiri v Teksasu, pet v Wisconsinu, enega v Missouriju in enega v New Yorku), se bo nadaljeval vse do prihodnjega tedna.

Kaj pa vreme pri nas? Nič kaj zimsko ne bo: ob koncu tedna bo kar okoli 10 stopinj Celzija.

Še več, temperature po večini držav se bodo ta teden še spustile. "Mraz je tukaj in najhujše šele prihaja," je napovedala CNN-ova meteorologinja Taylor Ward. "Veste, da je hudo, ko zmrzuje celo v Dallasu. Pravzaprav je v vseh 50 državah najmanj en kraj, v katerem so namerili stopinje pod ničlo."

In medtem ko so na severu, srednjem zahodu in severovzhodu zime navajeni, čeprav ne tako nizkih temperatur tako dolgo časa, imajo veliko več težav na jugu ZDA, kjer morejo odpirati posebne centre za gretje premraženih.

Oblasti prebivalce svarijo pred hudim mrazom od juga Teksasa pa tja gor do Kanade ter od Montane na zahodu do Maina na vzhodu ZDA. Mraz je med drugim ujel labode v mlaki Virginije, v New Yorku je moteno delovanje trajektov, Niagarski slapovi so se spremenili v ledeno lepoto, ceste po večjem delu ZDA pa so izjemno nevarne.

V Indianapolisu in Cincinnatiju so zaradi mraza minus 24 stopinj zaprli šole, v Chicagu se zaradi močnega vetra občutek mraza spušča na minus 37 stopinj, v St. Louisu v Missouriju so našli truplo zamrznjenega brezdomca, ki se po spanju v mrazu minus 21 stopinj ni več premaknil, med mrtvimi pa sta tudi 27-letna ženska in 57-letni moški iz Wisconsina.

Mraz tam, kjer ga niso vajeni: 'Lahko, da bo snežilo na plažah'

V mestu Savannah v Georgii so povprečne januarske temperature 16 stopinj Celzija, v torek opoldne pa so namerili minus ena in prebivalci prvič v življenju opazujejo ledene sveče. Guverner Nathan Deal je po poročanju CNN razglasil izredne razmere v 28 okrožjih.

V Charlestonu v Južni Karolini bo "v naslednjih dneh lahko snežilo na plažah", je napovedal CNN-ov meteorolog Ivan Cabrera.

Medtem ko večina ZDA trepeta v mrazu in so v Jacksonvillu na Floridi pri aligatorjih namerili le tri stopinje, so v Anchoragu na Aljaski pri severnih medvedih v torek namerili kar sedem stopinj Celzija.

V Orlandu na Floridi so morali zaradi mraza zapreti več vodnih parkov. Predstavnik kmetijskega ministrstva Aaron Keller je opozoril, da bodo nizke temperature, če se bodo nadaljevale, ogrozile sadike citrusov, paprik in jagod. "Južneje kot greste, slabše so te sadike odporne na mraz. Če se mraz spusti nižje od Orlanda, bomo imeli težave," je povedal.

V Pensacoli je zamrznila voda v bazenu na dvorišču. "Hčerka je začela jokati, ker je bazen izginil," je povedal Alex Vieira.

Ice pool! 30°F A post shared by Alex Vieira (@alexvieira) on Jan 2, 2018 at 9:47am PST

Natalie Kirkland, prav tako iz Pensacole, pa je bila tako šokirana, ko je videla zamrznjen vodnjak, da je moža prosila, naj ustavi avtomobil, da je zadevo lahko fotografirala.

Pensacola is on ice! ❄️❄️❄️#cnnweather A post shared by Natalie Kirkland (@_princessofpineapples_) on Jan 2, 2018 at 10:16am PST

Podobno noro je tudi v Teksasu, Tennesseeju, Alabami, Mississippiju in drugod. V Atlanti, ki je leta 1996 v hudi vlažni vročini gostila poletne olimpijske igre, so v torek namerili minus 11 stopinj Celzija.

Premrzlo celo za pingvine v Calgaryju

Temperature v živalskem vrtu v Calgaryju v Kanadi so bile te dni prenizke celo za kraljeve pingvine, zato so jih uslužbenci v ponedeljek pospremili v notranje prostore. "Namerili smo –25 stopinj Celzija. Ne gre za to, da te živali ne bi marale mraza. Če bi jim odprli vrata, bi šle z veseljem ven. Uživale bi, a skrbeti moramo za njihovo zdravje," je povedal veterinar Malu Celli.

Že v torek zjutraj se je spet ogrelo na eno stopinjo Celzija in pingvine so spet izpustili ven. A Celli je posvaril, da jih bodo morali – če bodo temperature narasle na 10 stopinj Celzija – spet dati noter. V tem primeru zato, da se bodo ohladili.

Prihaja novo snežno neurje

Že v četrtek severovzhod ZDA čaka novo snežno neurje z vetrovi do 80 kilometrov na uro in sneg, kar pomeni, da bo zelo verjetno izpadala elektrika.

Takoj naslednji dan, v petek, pa se bodo temperature spet močno spustile in ledeno obdobje se bo nadaljevalo najmanj do ponedeljka, še napovedujejo meteorologi.

Po Evropi pustoši orkansko neurje Eleanor

Po Veliki Britaniji, Irskem, Franciji in Nemčiji medtem pustoši nevihta Eleanor, ki z obilnim dežjem in močnimi vetrovi povzroča izpade elektrike in hude motnje v prometu, poroča BBC.

Vremenoslovci so zaradi vetra, ki je pihal tudi s hitrostjo 161 km/h, izdali rumeno opozorilo za Wales, Anglijo, večino Severne irske in jug Škotske. To pomeni, da so zaradi predmetov, ki letijo po zraku, možne poškodbe. V Walesu je bil tako poškodovan moški v avtomobilu, na katerega se je podrlo drevo.

Brez elektrike je ostalo 23.000 gospodinjstev na Severnem Irskem, 2.700 v Angliji in 460 v Walesu. Na Irskem imajo težave tudi s poplavami. Motnje so v prometu, saj je zaprtih več mostov in cest, do zamud prihaja tudi v železniškem prometu.

Dež in veter se bosta po napovedih vremenoslovcev čez dan začela umirjati, a okoljska agencija opozarja, da lahko poplavi obalne dele. Za Anglijo so tako izdali 40 opozoril pred poplavami, v Walesu več kot 30, na Škotskem pa več kot deset.

V Franciji brez elektrike ostalo 200.000 domov, preventivno so zaprli Eifflov stolp

V Franciji je veter pihal s hitrostjo 140 km/h. Podjetje za oskrbo z energijo Enedis je sporočilo, da je brez le-te ostalo 200.000 gospodinjstev, od tega 30.000 v Parizu. Na terenu je 2000 delavcev, ki odpravljajo napake v omrežju. Preventivno je danes ostal zaprt tudi Eifflov stolp.

Po družbenih medijih so zaokrožile fotografije uničenih avtomobilov, izruvanih dreves in podrtih gradbenih odrov. V 49 francoskih departmajih so zaradi vremena izdali rdeča opozorila.

Omejen je tudi železniški promet. Med drugim so ustavili ves regionalni železniški promet v pokrajinah Alzacija in Normandija. Začasno pa so ustavili tudi letalski promet na letališčih Strasbourg in Basel-Mulhouse-Freiburg.

Zaprta letališča, ceste, mostovi, prometne povezave z otoki

Letališči v Strasbourgu in Baslu sta začasno zaprti. Na nizozemskem letališču Schipol so danes odpovedali skoraj 200 letov, oviran pa je tudi železniški promet. Zaradi močnega deževja in vetra so za promet zaprli več mostov.

Neurje je danes doseglo tudi Nemčijo, kjer so namerili sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro. Iz več zveznih dežel poročajo o podrtih drevesih in močnem deževju, ki ovira promet. Na severu Nemčije so morali začasno prekiniti nekatere prometne povezave z otoki. Nekaj turistov je otoke zapustilo že v torek, drugi pa bodo morali ostati dlje. Severno od mesta Dortmund je vlak trčil v podprto drevo in se delno iztiril, vendar v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Pred prihajajočim neurjem svarijo tudi vremenoslovci v Avstriji. Neurje naj bi državo doseglo danes popoldne. Med drugim pričakujejo sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, vreme pa naj bi se umirilo do četrtka.